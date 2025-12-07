Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ξεκινά στην αρχική του σύνθεση τον Έλληνα αριστερό μπακ, στο εκτός έδρας παιχνίδι των «Τζαλορόσι» στην έδρα της Κάλιαρι (7/12, 16:00).

Στην αρχική εντεκάδα της Ρόμα επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό ο Κώστας Τσιμίκας, αφού ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι τον συμπεριέλαβε στις πρώτες του επιλογές, ενόψει της εκτός έδρας «μάχης» στην έδρα της Κάλιαρι.

Οι «Τζαλορόσι» αγωνίζονται στις 16:00 (7/12) στην έδρα της 15ης της βαθμολογίας της Serie A, και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Νάπολι (0-1).

Τα προβλήματα τραυματισμών αλλά και το ροτέϊσον του Γκασπερίνι ενόψει Σέλτικ για το Europa League (11/12, 22:00) έφεραν στο αρχικό σχήμα τον Σερραίο αριστερό μπακ, που είναι έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία, εν τη απουσία των Ανχελίνο και Γουέσλεϊ.

Με νίκη, οι Ρωμαίοι θα επιστρέψουν έστω και προσωρινά στην κορυφή του Καμπιονάτο. Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν ο «Τσίμι» μετράει 10 συμμετοχές (μια ασίστ) και συνολικά 389 λεπτά με τη φανέλα της Ρόμα.