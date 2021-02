Super Bowl LV: Ο Μύθος των Μύθων, ο GOAT των GOAT έκανε και ΠΑΛΙ το ΘΑΥΜΑ του! (vids)

Το έκανε κι αυτό. Γιατί μπορεί! Γιατί είναι ο καλύτερος όλων των εποχών! Γιατί είναι ο GOAT! Των GOAT! Σε όλα τα ομαδικά σπορ. Σίγουρα στις ΗΠΑ και θα το συζητήσουμε τις ερχόμενες ημέρες για τον υπόλοιπο κόσμο!

Στα 43 του, ο Tom Brady κατέκτησε το έβδομο δαχτυλίδι του! Στην πρώτη του χρονιά στους Tampa Bay Buccaneers του 7-9 πέρυσι! Απέναντι στους Kansas City Chiefs του Patrick Mahomes, του 25χρονου αστέρα, που υπέγραψε συμβόλαιο μισό δισεκατομμυρίου για τα επόμενα δέκα χρόνια! Κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις. Κόντρα στην αθλητική λογική, κόντρα σε όλα όσα ξέρουμε. Στα 43 του…

​

Ο Μύθος των ομαδικών σπορ, ο ορισμός του QB, αυτός που έφυγε από τους Patriots μετά από 20 χρόνια, για να πάει στους Bucs και να νικήσει φέτος στη σειρά τον Drew Brees, τον Aaron Rodgers και τον Patrick Mahomes, στα καλύτερα play-offs της καριέρας του! Στα 43 του!

Τελειώνουν οι λέξεις γι’ αυτόν τον άνθρωπο! Τα όσα κάνει, είναι εξωγήινα, εκτός λογικής, υπεράνθρωπα! Έχει περισσότερα Super Bowls από τους Patriots και τους Steelers! Αυτός, μόνος του!

Τον αμφισβητήσαμε και φέτος! Κάναμε όλοι το ίδιο λάθος στην αρχή της χρονιάς, όταν μπήκε με wild card στα play-offs, όταν έπρεπε να αντιμετωπίσει το Kansas στο Super Bowl. Κι αυτός έκανε, αυτό που ξέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του american football: Μπήκε στο γήπεδο, έπαιξε το παιχνίδι του και κέρδισε!

Ο Μύθος των Μύθων, ο GOAT των GOAT, ο καλύτερος όλων! Ο Tom Brady!

Πάρτι των Buccaneers, Συντριβή των Chiefs

Το Super Bowl LV είχε φαβορί πριν ξεκινήσει. Τους Kansas City Chiefs των Mamomes, Kelce και Hill. Όλοι οι ειδικοί έλεγαν, ότι αν έχουν μία ελπίδα οι Bucs, θα προκύψει μόνο αν καταφέρουν να περιορίσουν τον Mahomes και δεν τον αφήσουν να βρει ρυθμό. Και οι παίκτες της Tampa Bay έκαναν ακριβώς αυτό: δεν τον άφησαν να πάρει ανάσα!

Το pass rush των Bucs ήταν για να διδαχθεί σε σεμινάρια. Από την αρχή του παιχνιδιού, ο Mahomes έτρεχε σαν τρελός για να γλιτώσει από τα sacks. Πού να βρει καθαρή σκέψη για να πασάρει; Ο Hill ήταν σαν να μην έπαιξε ποτέ. Σαν να μην μπήκε στο γήπεδο. Ο Kelce πάνω - κάτω το ίδιο!

Και από την άλλη ο Brady. Και ο Gronkowski! Ο Gronk, που είχε αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση κι επέστρεψε φέτος για να παίξει με την παλιοσειρά του.

Στην πρώτη περίοδο, οι Chiefs προηγήθηκαν 3-0 με field goal και μετά είχαμε deja vu. Από τότε, με τους Patriots. Brady σε Gronkowski, 7-3.

Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος, Brady σε Gronkowski, 14-3. Έτσι απλά! Όπως παλιά!

Οι Chiefs μειώνουν πάλι με field goal στο 14-6, κάνουν όμως το λάθος να αφήσουν περίπου ένα λεπτό στον Brady μέχρι να λήξει το ημίχρονο. Πάσα στον Brown, 21-6! Έκαναν το ίδιο λάθος και οι Packers πριν από δύο εβδομάδες…

Στο δεύτερο ημίχρονο, όλοι περίμεναν την αντίδραση των Chiefs. Κάτι έπρεπε να κάνουν, κάπως έπρεπε να αποδείξουν ότι είναι οι πρωταθλητές! Αλλά μάταια! Η άμυνα των Bucs είχε κλειδώσει πάνω στον Mahomes και δεν τον άφηνε να πάρει ανάσα!

Μπορεί το Kansas να σκόραρε ξανά πρώτο με field goal για το 21-9, όμως ο Brady βρήκε τον εξαιρετικό Fournette για το 28-9! Την ταφόπλακα των ονείρων του Mahomes την έβαλε στο τέλος της τρίτης περιόδου ο Winfield με interception!

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι Bucs σκόραραν με field goal για το τελικό 31-9, όμως όλοι είχαν το βλέμμα τους πάνω στον Brady! Γιατί, αν και τον τίτλο του MVP τον άξιζε κανονικά όλη η άμυνα των Bucs, αυτός είχε κάνει το απίστευτο ξανά!

Και για να μην μας… ταλαιπωρεί με εικασίες, όταν σήκωνε λίγη ώρα μετά το Vince Lombardi στον ουρανό της Tampa, δήλωσε: «Θα επιστρέψω». Στα 44 του αυτή τη φορά! Γιατί μπορεί! Ποιος θα τολμήσει να τον αμφισβητήσει;