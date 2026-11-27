Οι οπαδοί της Μπράιτον σκαρφίστηκαν σύνθημα στους ρυθμούς του «Push it» και αποθέωσαν τον Έλληνα φορτ που δεν σταματάει φέτος να καρφώνει τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει προσαρμοστεί για τα καλά στη νέα πραγματικότητα στο Μπράιτον. Τη φετινή περίοδο έχει καταφέρει να κερδίσει με το μέρος του ακόμα και τον πιο δύσπιστο οπαδό των Γλάρων, βρίσκοντας δίχτυα με συνέπεια σε Αγγλία και Ευρώπη.

Από Νοέμβρη μήνα έχει καταφέρει να φτάσει τα έξι γκολ και τις τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές, με τελευταία υπογραφή το τέρμα που πέτυχε στη νίκη της Μπράιτον με 4-0 απέναντι στην Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για το Conference League.

Το γκολ που πέτυχε έδωσε το έναυσμα για αποθέωση από τις εξέδρες στο «Amex», με τους οπαδούς της Μπράιτον να του αφιερώνουν το δικό του σύνθημα σε ρυθμούς του «Push It».

«Ήρθε από την Αθήνα, για να παίξει στα γαλανόλευκα, πίνει Μύθο, είναι δυναμίτης, λατρεύει τον Χίρτσελερ και τα κεμπάπ, το όνομά του είναι Μπάμπης, Μπάμπης Κωστούλας» τραγουδούσαν χαρακτηριστικά οι Άγγλοι οπαδοί για τον εντυπωσιακό Κωστούλα.