Η Νόρντζελαντ διέλυσε με 5-0 την Κοπεγχάγη πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό για το Conference League.

Από εκεί όπου είχε σταματήσει πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων συνέχισε η Νόρντζελαντ, που έφτασε τις δύο συνεχόμενες νίκες στη δανέζικη Superliga, συντρίβοντας με το εκκωφαντικό 5-0 εντός έδρας την πρωτοπόρο Κοπεγχάγη!

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League προηγήθηκε στο 37ο λεπτό με γκολ του Ρόικιαερ και εξασφάλισε αριθμητικό πλεονέκτημα στο 60' χάρη σε αποβολή του Μάρκγκραφ.

Οι γηπεδούχοι είχαν πια το ματς στα χέρια τους και κατάφεραν να... ξεχειλώσουν το σκορ, με τον Λαχτενμάκι να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 67' και τον Αντέλ να κάνει το 3-0 δύο λεπτά αργότερα. Ο Λιντ έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ στο 74', σκοράροντας εκ νέου εννέα λεπτά πιο μετά για να διαμορφώσει το απίθανο 5-0.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Γενς Φόνσκοβ Όλσεν εδραιώθηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, απέχοντας πλέον έξι βαθμούς από την κορυφή, εκεί όπου βρίσκονται οι ηττημένοι και η Μίντιλαντ, που έχει ματς λιγότερο.

Η ενδεκάδα της Νόρντζελαντ

Χάνσε - Γουόκερ, Νέλσον, Μάρκμαν - Άνκερσεν (80' Νόρχαϊμ), Γιάνσεν, Ρόικιαερ (64' Μπρινκ), Λαχτενμάκι (84' Αμοάκο) - Ράσμουσεν (64' Σαντιό), Λιντ, Αντέλ (80' Μπέρτελσεν)