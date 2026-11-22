Οι δηλώσεις του Ινιάκι Πένια για τον τραυματισμό του Αντίνο και την απόκρουση του πέναλτι.

Ο Ινιάκι Πένια είχε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΟΦΗ με 2-0.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας απέκρουσε το πέαλτι του Φούντα πριν τη λήξη του ημιχρόνου και σχολίασε για το γεγονός: «Ήταν δύσκολη στιγμή, αλλά χαίρομαι που είμαι χαρούμενος που μπόρεσα ν' αποκρούσω το πέναλτι. Μελετήσαμε με τους προπονητές τους πιθανούς εκτελεστές, αλλά τελικά μετράει η απόφαση εκείνης της στιγμής. Ασφαλώς χαίρομαι που δεν δεχθήκαμε γκολ πριν τη λήξη του ημιχρόνου».

Για τον τραυματισμό του Αντίνο ο Πένια είπε: «Δυστυχώς είχαμε κι ατυχίες με τραυματισμούς. Ο Ίνγκασον, ο Ουναϊ, ο Αντίνο σήμερα, ωστόσο, σημασία έχει να συνεχίσουμε τη μάχη μας. Με πονάει ο τραυματισμός του. Είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες. Με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα στην Ελλάδα, με τη γλώσσα και την καθημερινότητα.

Από την έκφραση βλέπεις τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ήταν ένα σοκ και φοβάμαι ότι θα τον χάσουμε για μεγάλο διάστημα, αλλά σημασία έχει να σηκώνεσαι και να κερδίζεις τη μάχη. Με πονάει ο τραυματισμός του».