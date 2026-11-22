Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για τον Παναθηναϊκό που πάτησε τον ΟΦΗ, του έβαλε μόνο δύο, νίκησε και τον Παπαπέτρου αλλά δεν μπορεί να χαρεί λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο.

Δίχως ίχνος υπερβολής: Ας είχε γκελάρει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ, αρκεί να μην είχε συμβεί εκείνη η κωλοφάση (sorry αλλά αυτή είναι η σωστή λέξη) με τον Σαντίνο Αντίνο στο ξεκίνημα του ματς. Το πρόσωπο του Αργεντινού παιχταρά, τα δάκρυα, οι μορφασμοί από τον πόνο, ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Τα υπόλοιπα είναι ανούσια, αφορούν καθαρά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και το πόσο καιρό το Τριφύλλι θα χάσει έναν σημαντικότατο ποδοσφαιριστή της φετινής έκδοσης. Πάνω από όλα, όμως, είναι ο άνθρωπος. Κρίμα για τον Αντίνο, η πρώτη εκτίμηση είναι πως θα μείνει έξω για καιρό με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο και ας έρθει κάποιος να μας πείσει πως δεν υπάρχει μαύρο σύννεφο και κατάρα πάνω από αυτή την ομάδα, που δεν την αφήνει να χαρεί, ακόμη και όταν τα πράγματα πάνε καλά. Η ακριβότερη μεταγραφή του καλοκαιριού και της ιστορίας του, ο Ουναϊ, έκοψε τον σύνδεσμο, πέντε με έξι μήνες έξω. Η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή, ο Αντίνο, κι αυτός θα μπει στα... pits για καιρό. Πέρσι ο Ντέσερς. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ!

Κόντρα σε θεούς και δαίμονες, λοιπόν! Και σε διαιτητές! Αυτό που κάνει ο Παπαπέτρου και ο Πουλικίδης στο VAR στο 37' στον Νους είναι ένα πολύ όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο στον Αργεντινό εξτρέμ. Χάρισμα αποβολής σε πεντακάθαρη φάση. Δωράκι και στον Χρήστο Κόντη που... κοπανιόταν στον πάγκο σε κάθε σφύριγμα λες και έπαιζε με καμία ομάδα που ελέγχει την ΚΕΔ και το σύστημα και τον είχαν σημαδεμένο. Τόσο σημαδεμένο τον είχαν που με έντεκα τελείωσε το ματς, πήρε και(ορθά) πέναλτι στο φινάλε του πρώτου μέρους και για καμία εβδομάδα θα σταματήσει η προπαγάνδα και τα κωμικά περί... διαταγμάτων και άλλων ιστοριών περί αγριών και άμπαλων.

Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει τρομερό χαρακτήρα μέσα από τις νίκες, δεν μασάει και δεν κωλώνει πουθενά και έχει την ομαδική λειτουργία αλλά και την ατομική ποιότητα να βρίσκει τις λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και στιγμές. Ήταν σκληρό το ματς σήμερα, ο ΟΦΗ ήταν πολύ ανταγωνιστικός και οι Αθηναίοι χρειάστηκαν στα κρίσιμα την ποιότητα των ποιοτικών τους μονάδων, μέχρι να έρθει το πάρτι του δευτέρου ημιχρόνου.

Σε ένα μέτριο πρώτο μέρος, όπου άπαντες είχαν σοκαριστεί από τον τραυματισμό του Αντίνο, ο Παναθηναϊκός είχε μια μεγάλη στιγμή με τον Λιβάι στο 22', δύο ακόμη σουτ του Γιάγκουσιτς από απόσταση και κόντρα στη ροή του αγώνα, χωρίς να κάνει το παραμικρό από το 10' και μετά, ο ΟΦΗ είχε την μεγάλη ευκαιρία του ημιχρόνου. Ο Πένια έκανε την δουλειά. Αυτός, ντε, που δεν κάνει και είναι... κοντός. Το γήπεδο πήρε φωτιά, τα αποδυτήρια γέμισαν με τρέλα και πίστη και το Τριφύλλι βγήκε στο δεύτερο μέρος με το μαχαίρι στα δόντια.

Ο Γιάγκουσιτς απείλησε ξανά στο 51', ο Λίλο το έβγαλε αλλά από μία ρουτίνα σε στατική φάση, ο Κάνγκουα... σέρβισε και ο Λιβάι στο δεύτερο δοκάρι που πήδηξε μέχρι τον ουρανό, το κάρφωσε για το 1-0! Ο διεθνής φορ έδιωξε τις κακές εκτελέσεις από πάνω του, σκόραρε για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο και έκανε την διαφορά. Άντε σιγά σιγά να μπαίνει κι αυτός στην εξίσωση του γκολ.

Μετά το 1-0 ξεκίνησε η απόλυτη κυριαρχία. Η... τρομοκρατία η ποδοσφαιρική του Τζέικομπ Νίστρουπ και της ομάδας του. Ο Παναθηναϊκός έβαλε την μπάλα κάτω, έπνιξε τον ΟΦΗ, οι αλλαγές του Δανού κόουτς έδωσαν όλες πράγματα και ειδικά ο Καμαρά στον άξονα και το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου. Στο 67' το τετ α τετ του Ντέσερς, στο 76' η μεγάλη στιγμή του Αντίνο, στο 83' η φάση με τον Ταμπόρδα.

Το δεύτερο το πέτυχε και ο κορυφαίος του Τριφυλλιού. Το άξιζε πέρα για πέρα, φώναξε παρών και είπε ''είμαι κι εγώ εδώ''. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς απειλούσε συνεχώς τον Λίλο, στο 85' έκανε υπέροχο τελείωμα και έγραψε τους τίτλους τέλους. Ο Κροάτης είναι παιχτάρα, ψυχολογία του λείπει και χώρος, χρόνος και εμπιστοσύνη. Την άρπαξε την ευκαιρία και μακάρι να συνεχίσει έτσι.

Η δουλειά σε ένα στενάχωρο απόγευμα έγινε για τον Παναθηναϊκό, ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και αυτή η ομάδα είναι πραγματικά φτιαγμένη από ΑΤΣΑΛΙ...

