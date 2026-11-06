Γκαραβέλης στο Gazzetta: «Πήραμε ψυχολογία- Η Νίκη Βόλου θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που της αναλογούν»

Ο πορτιέρο της Νίκης Βόλου, Σάκης Γκαραβέλης, μίλησε στο Gazzetta μετά τη βράβευση του ως ο καλύτερος τερματοφύλακας του 1ου Ομίλου της Super League 2 για τη σεζόν 2025-26 στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Καλύτερος τερματοφύλακας του 1ου Ομίλου της Super League 2 για τη σεζόν 2025-26 αναδείχθηκε ο Σάκης Γκαραβέλης στα φετινά βραβεία του ΠΣΑΠΠ.

Ο τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, που κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 10 από τις 17 αναμετρήσεις στις οποίες αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, μετά την παραλαβή του βραβείου μίλησε στο Gazzetta για την τιμητική αναγνώριση από τους συναδέλφους του, αλλά και το ξεκίνημα της σεζόν με τη θεσσαλική ομάδα.

🗣️ Ο πορτιέρο της Νίκης Βόλου, Σάκης Γκαραβέλης, μίλησε στο Gazzetta μετά τη βράβευση του ως ο καλύτερος τερματοφύλακας του 1ου Ομίλου της Super League 2 για τη σεζόν 2025-26 στην 45η γιορτή του ΠΣΑΠΠ. https://t.co/fNqk5bHwIC November 6, 2026



Τι σημαίνει αυτή η βράβευση για εσένα;

«Είναι πολύ τιμητική διάκριση γιατί έρχεται μέσα από την ψηφοφορία των συναθλητών σου. Είναι πολύ σημαντικό. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και νομίζω ότι γενικά για έναν ποδοσφαιριστή είναι μεγάλη τιμή να παρευρίσκεται εδώ».

Ξέρουμε ότι γενικά είσαι χαμηλών τόνων ποδοσφαιριστής και προτιμάς να μιλάς με τις εμφανίσεις σου στο γήπεδο. Σπάνια σε βλέπουμε να εξωτερικεύεις πράγματα. Θεωρείς ότι ο ποδοσφαιριστής πρέπει να εκφράζεται περισσότερο ή πρέπει να μένει προσηλωμένος μόνο στο κομμάτι της δουλειάς του;

«Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχω βελτιώσει και εγώ αυτό που λες. Σίγουρα ο αγωνιστικός χώρος είναι ο καθρέφτης και εκεί πρέπει να δείχνουμε το ποιοι είμαστε. Και νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα θα πρέπει να έχουμε άποψη και γνώμη να μιλάμε. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή δεν πρέπει να υπερβαίνουμε κάποια όρια».

Έχεις ξεκινήσει φανταστικά τη χρονιά. Δεν μπορώ παρά να μην αναφερθώ και στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανιώνιο που απέκρουσες τρία πέναλτι. Πως βλέπεις την εκκίνηση της σεζόν;

«Ξεκινήσαμε καλά στο Κύπελλο, δυστυχώς όχι όμως τόσο καλά στο πρωτάθλημα. Είχαμε μια αλλαγή προπονητή, ήρθε ο κύριος Βοσνιάδης. Τώρα έχουμε πάρει την ψυχολογία που χρειάζεται. Έχουμε ανέβει και στο πρωτάθλημα και σιγά σιγά θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι».

Η Νίκη Βόλου έμεινε πίσω στην αρχή, όμως διαθέτει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα και έχει έναν προπονητή ο οποίος είναι μετρ στο να καταφέρνει να πετυχαίνει τους στόχους στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Πώς βλέπεις τα πράγματα για τη συνέχεια;

«Είναι πολύ ενδιαφέρον το φετινό πρωτάθλημα. Όπως είδατε δεν υπάρχει αδύναμος και δυνατός. Όλα τα μάτς είναι ντέρμπι για να τα κερδίσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια. Επομένως νομίζω ότι δεν έχει ακόμα τελειώσει τίποτα. Είμαστε πολύ νωρίς και νομίζω ότι θα είναι πολύ συναρπαστική σεζόν. Και σίγουρα εμείς θα διεκδικήσουμε τις ευκαιρίες και τις πιθανότητες που μας αναλογούν».