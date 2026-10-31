Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ αποκλείστηκε στη φάση των «16» στη κατηγορία των 92 κιλών της ελευθέρας πάλης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Αστάνα.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ έμεινε εκτός συνέχειας από το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αστάνα, καθώς αποκλείστηκε από τον Αζαμάτ Ταουλετμπέκοβ στον γύρο των «16» στην κατηγορία 92 κιλών στην ελευθέρα πάλη.

Ο Κουρουγκλίεβ ξεκίνησε νικηφόρα στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, στον προκριματικό γύρο, αφού επικράτησε εύκολα με 10-0 του Ινδού Σαχίν Σαχίν και πέρασε στο βασικό ταμπλό του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Στην φάση των «16», ο Κουρουγκλίεβ, Νο.46 στο κόσμο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Καζάκο Αζαμάτ Ταουλετμπέκοβ. Ο Έλληνας πρωταθλητής πάλεψε απέναντι στον Καζάκο, Νο.9 στη παγκόσμια κατάταξη, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί.

Η αναμέτρηση έληξε 2-2 αλλά το αποτέλεσμα κρίθηκε στα classifications points, δηλαδή στους βαθμούς που απονέμονται στους παλαιστές στο τέλος κάθε αγώνα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επιτεύχθηκε το κάθε αποτέλεσμα. Εκεί, δόθηκαν τρεις βαθμοί στον Καζάκο και ένας στον Κουρουγλίεβ, αφήνοντάς τον 34χρονο πρωταθλητή της Ελλάδας εκτός συνέχειας.

Ο Κουρουγκλίεβ περίμενε παρόλα αυτά να δει αν θα συνεχίσει στα ρεπεσάζ για να διεκδικήσει χάλκινο μετάλλιο. Για να γίνει αυτό θα χρειαζόταν να φτάσει ο Ταουλετμπέκοβ μέχρι τον τελικό, όμως ο Καζάκος αποκλείστηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και αυτόματα έβαλε τέλος στις ελπίδες του Κουρουγκλίεβ για να διεκδικήσει μετάλλιο.