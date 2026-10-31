Ο Κουγιουτσίδης για το χάλκινο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αστάνα
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα έχει την ευκαιρία τελικά να μη φύγει με άδεια τα χέρια από το παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης ανδρών-γυναικών στην Αστάνα.
Ο 25χρονος παλαιστής το πρωί του Σαββάτου (31/10) νίκησε σε αγώνα ρεπεσάζ στην κατηγορία των 86κ. ελευθέρας το Κιντίρ Σαϊπουντίνοφ από το Μπαχρέιν με 8-4 κι απέκτησε το δικαίωμα να αγωνιστεί για το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία.
Συγκεκριμένα ο Κουγιουμτσίδης το απόγευμα του Σαββάτου (31/10, 15:50) θα αντιμετωπίσει τον Γεωργιανό, Βλαντεμίρι Γκαμκρελίτζε κι αν πάρει την νίκη θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, που θα έρθει να προστεθεί στο χρυσό που είχε κατακτήσει πέρυσι στα 79κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.
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