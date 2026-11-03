Το εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη έδωσε τη λύση στη Μπενφίκα, η οποία λύγισε με 1-0 την Αλβέρκα και παρέμεινε στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Ακόμα ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ακόμα μια νίκη για τη Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε με δικό του γκολ τη νίκη των Αετών με 1-0 απέναντι στην Αλβερκα, η οποία τους κράτησε στο -5 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Πόρτο.

Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, η Μπενφίκα κέρδισε πέναλτι νωρίς στο β΄μέρος, το οποίος μετέτρεψε σε γκολ ο Παυλίδης για το 1-0 στο 51΄.

Ήταν το γκολ υπ΄αριθμόν 18 σε ισάριθμα παιχνίδια για τον έμπειρο φορ, ο οποίος έδωσε συνέχεια στο τρελό ξεκίνημα της Μπενφίκα κι έδωσε ακόμα μια νίκη στην ομάδα του.