Παυλίδης: Δύσκολη νίκη για τη Μπενφίκα με την υπογραφή του
Ακόμα ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ακόμα μια νίκη για τη Μπενφίκα. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε με δικό του γκολ τη νίκη των Αετών με 1-0 απέναντι στην Αλβερκα, η οποία τους κράτησε στο -5 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Πόρτο.
Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, η Μπενφίκα κέρδισε πέναλτι νωρίς στο β΄μέρος, το οποίος μετέτρεψε σε γκολ ο Παυλίδης για το 1-0 στο 51΄.
Ήταν το γκολ υπ΄αριθμόν 18 σε ισάριθμα παιχνίδια για τον έμπειρο φορ, ο οποίος έδωσε συνέχεια στο τρελό ξεκίνημα της Μπενφίκα κι έδωσε ακόμα μια νίκη στην ομάδα του.
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