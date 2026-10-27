Οι αντιδράσεις των πέντε υποψηφίων για τη Χρυσή Μπάλα τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Κέιν ως νικητής

Η στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματος του Χάρι Κέιν ως νικητής της Χρυσής Μπάλας, φαίνονται οι γκριμάτσες των ανταγωνιστών του.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας για το 2026 με τον φορ της Μπάγερν Μονάχου να μετρά να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του την χρονιά που μας πέρασε και να κατακτά την κορυφή στη σχετική ψηφοφορία.

Οι κάμερες είχαν εστιάσει και στους έξι φιναλίστ για το συγκεκριμένο βραβείο και έξι παράθυρα έδειχναν ταυτόχρονα τους Ντεμπελέ, Ρόδρι, Γιαμάλ, Μπαπέ, Κέιν και Ολίσε.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματος του 33χρονου επιθετικού, εκτός από την αντίδραση του ίδιου, οι κάμερες έπιασαν και τους άλλους πέντε υποψήφιους που γύρισαν να κοιτάξουν τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου με ιδιαίτερες γκριμάτσες.

Μόνο ο Ολίσε χαμογέλασε καθώς ο συμπαίκτης του ήταν ο νικητής της Χρυσής Μπάλας ενώ ο Μπαπέ είχε μία ιδιαίτερη έκφραση με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να παραμένουν ανέκφραστοι.