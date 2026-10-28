Το βίντεο από το Μπακς–Κλίπερς του 2024 επανήλθε στο προσκήνιο, μετά την απόφαση του Μαλίκ Μπίσλι να δηλώσει ένοχος στην υπόθεση στοιχηματικής απάτης, με ένα ριμπάουντ στο φινάλε να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ένα βίντεο από την αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, στις 10 Μαρτίου 2024, επανέφερε στο προσκήνιο την υπόθεση του Μαλίκ Μπίσλι, ο οποίος αποφάσισε εν τέλει να δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες που συνδέονται με υπόθεση χειραγώγησης των επιδόσεων για στοιχηματικούς σκοπούς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προσπάθεια του 29χρονου Αμερικανού γκαρντ να φτάσει τα ριμπάουντ που χρειάζονταν για να επιβεβαιωθεί το Over 3,5, σε μια αναμέτρηση που περιλαμβάνεται στα παιχνίδια τα οποία εξετάστηκαν από τις αρχές. Το στιγμιότυπο παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό της υπόθεσης που έχει βάλει τον άλλοτε παίκτη των Μπακς στο μικροσκόπιο της έρευνας. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε εξελιχθεί σε αγώνα δρόμου για τον Μπίσλι, καθώς χρειαζόταν ακόμη ένα ριμπάουντ για να ξεπεράσει το όριο των 3,5 που είχε οριστεί από τις στοιχηματικές εταιρείες. Με άλλα λόγια, έπρεπε να φτάσει τα τέσσερα ριμπάουντ για να επιβεβαιωθεί το Over κάτι που κατάφερε στο φινάλε, όταν απέμενε μόλις 1,1 δευτερόλεπτο για τη λήξη!

Με τους Μπακς να προηγούνται με επτά πόντους, ο Μπίσλι διεκδίκησε την μπάλα μετά από προσπάθεια των Κλίπερς και πήρε το τέταρτο ριμπάουντ του, ακριβώς πριν από την εκπνοή. Έτσι, το στοίχημα πέρασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με τον ίδιο να φαίνεται και στο βίντεο ότι παλεύει με νύχια και με δόντια για να πετύχει τον σκοπό του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπίσλι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τον πρώην συμπαίκτη του, Εντ Ντέιβις, ότι σκόπευε να ξεπεράσει το όριο των ριμπάουντ. Ο Ντέιβις φέρεται να μετέφερε την πληροφορία σε άλλα πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια τοποθέτησαν στοιχήματα αξιοποιώντας την πληροφόρηση.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, η υπόθεση συνδέεται με τις μεγάλες απώλειες που φέρεται να είχε υποστεί ο Μπίσλι από τον τζόγο. Ο πρώην NBAer Εντ Ντέιβις, με τον οποίο είχε υπάρξει συμπαίκτης στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, φέρεται να του είχε δανείσει χρήματα, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιδόσεις του Μπίσλι σε τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2023-24 αποτέλεσαν μέρος ενός σχεδίου για την εξυπηρέτηση στοιχηματικών συμφερόντων. Ο 29χρονος γκαρντ είχε αρχικά δηλώσει αθώος, την 1η Ιουλίου 2026. Ωστόσο, στις 27 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι συμφώνησε να δηλώσει ένοχος στις ομοσπονδιακές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για παράνομο τζόγο.