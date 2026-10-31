Αθηναϊκός - Κρόνος 90-47: Άνετη νίκη και 5/5 στο πρωτάθλημα
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Ο Αθηναϊκός υπερασπίστηκε την έδρα του και πήρε μία άνετη νίκη επί του Κρόνου με 90-47 επί του Κρόνου.
Μόνος πρώτος στην κορυφή της Allwyn Women’s Basketball League 1 έμεινε ο Αθηναϊκός. Η ομάδα του Ηλία Ζούρου, υποδέχθηκε τον Κρόνο για την 5η αγωνιστική και πήρε πολύ άνετα τη νίκη με 90-47.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ο Αθηναϊκός παρέμεινε αήττητος και με ρεκόρ 5-0, είναι πρώτος με μία νίκη διαφορά από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Τα δεκάλεπτα: 20-11, 51-28, 78-36, 90-47
@Photo credits: eurokinissi
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