Ολυμπιακός: Sold out και... καμίνι το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Όλα έτοιμα για το ντέρμπι των... αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για το πρωτάθλημα της Superleague μετά τη διακοπή για την Εθνικές ομάδες.
Όπως είναι λογικό, άπαντες ανυπομονούν για αυτό το σπουδαίο ραντεβού, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να ετοιμάζουν μία καυτή ατμόσφαιρα αφού εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν το sold out για το ντέρμπι, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται το «Γ. Καραϊσκάκης» να μετατραπεί σε... καμίνι προκειμένου οι οπαδοί να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της ομάδας του Ιμανόλ.
🔴⚪SOLD OUT! 💥 🆚Panathinaikos https://t.co/82Nd36m7Yz— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η «υπερβολική» ιδέα του Ποντένσε για το αντίο του Κριστιάνο είναι βγαλμένη από τη φαντασία κάθε ποδοσφαιρόφιλου: «Να γίνουν τέσσερα φιλικά...»
- Η πρώτη δοκιμασία στη Sunel Arena κι η λάβα του Καραϊσκάκης με ΠΑΟ | Ολυμπιακός Q&A by Interwetten
- Το απίστευτο αφιέρωμα της Marca για τον «Άδωνι» Τζολάκη: «Θα φτάσει να αξίζει 60 εκατ. ευρώ...»