Ολυμπιακός: Sold out και... καμίνι το «Γ. Καραϊσκάκης» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Νότης Χάλαρης
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Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα της Superleague και το «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι... καμίνι καθώς εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.

Όλα έτοιμα για το ντέρμπι των... αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Φάληρο για το πρωτάθλημα της Superleague μετά τη διακοπή για την Εθνικές ομάδες.

Όπως είναι λογικό, άπαντες ανυπομονούν για αυτό το σπουδαίο ραντεβού, με τους οπαδούς των Πειραιωτών να ετοιμάζουν μία καυτή ατμόσφαιρα αφού εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν το sold out για το ντέρμπι, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται το «Γ. Καραϊσκάκης» να μετατραπεί σε... καμίνι προκειμένου οι οπαδοί να αποτελέσουν τον 12ο παίκτη της ομάδας του Ιμανόλ.

@Photo credits: INTIME
     

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