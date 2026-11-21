Ο θρυλικός τενίστας, Ράφαελ Ναδάλ, εντάχθηκε στη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, έπειτα από απόφαση που επικυρώθηκε με συντριπτική πλειοψηφία στην έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου.

Μία νέα σελίδα στη σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης ανοίγει ο Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ενεργό διοικητικό ρόλο στον αγαπημένο του σύλλογο.

Η παρουσία του στο διοικητικό συμβούλιο έγινε επίσημη το Σάββατο (21/11), όταν η υποψηφιότητά του έλαβε την έγκριση του 99,5% των εκπροσώπων που συμμετείχαν στην έκτακτη γενική συνέλευση της ομάδας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη σχέση του Ναδάλ με τη Ρεάλ, καθώς είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου από το 2011, ενώ η είσοδός του στη διοίκηση προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία του Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Ισπανός τενίστας έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα στην πρώτη του δημόσια τοποθέτησή του μετά την εκλογή του και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι να συνεισφέρει στην προσπάθεια διατήρησης της Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη πηγή ικανοποίησης. Είναι μεγάλη ευθύνη να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός ο σύλλογος περνάει από τους γονείς στα παιδιά και ενώνει τους ανθρώπους. Για μένα, με ενώνει με την οικογένεια και τους φίλους μου να παρακολουθούμε τους αγώνες μαζί. Είναι μεγάλη τιμή και πηγή ικανοποίησης.

Έχω πλήρη επίγνωση της ευθύνης, επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα. Είναι μια τεράστια ευθύνη και την αποδέχομαι, ώστε με την πάροδο του χρόνου να μπορώ να μαθαίνω και να συμβάλλω στη διασφάλιση ότι αυτός ο σύλλογος θα παραμείνει ο καλύτερος στον κόσμο.

Θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι τα πράγματα θα παραμείνουν όπως είναι: ένας επιτυχημένος σύλλογος, και ότι θα συνεχίσει να είναι έτσι και τα επόμενα χρόνια. Ζήτω η Μαδρίτη!».