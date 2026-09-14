Η UEFA όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός καλείται να αφήσει πίσω του την ήττα-σοκ που υπέστη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από τον ΟΦΗ με 0-1 το περασμένο Σάββατο (13/09) για την Stoiximan Superleague και να επικτεντρωθεί στην πρεμιέρα του στο Europa League.

Αναλυτικότερα, οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν στο φαληρικό στάδιο την πολωνική Γιαγκελόνια (16/09, 22:00) για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους 3 βαθμούς που θα τους δώσουν μεγάλη ψυχολογική ώθηση, λίγο πριν την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η UEFA όρισε τώρα τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση των Πειραιωτών, με τον Χαρμ Όσμερς, να είναι ο «εκλεκτός». Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Κρίστιαν Γκίτελμαν και Κρίστιαν Ντιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Φλόριαν Εξνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι επίσης Γερμανοί, Σέρεν Στορκς και Πασκάλ Μίλερ.

Ο Γερμανός ρέφερι είναι γνώριμος τόσο στον Ολυμπιακό, όσο και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, καθώς έχει διευθύνει οκτώ αναμετρήσεις της Stoiximan Super League τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη την περσινή νίκη με ανατροπή της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (2-1) για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.