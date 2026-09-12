Εξαλλος με τη συμπεριφορά του Ματσάρι ο τεχνικός του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ.

Ο τεχνικός του Ατρόμητου στις δηλώσεις του μετά το ματς με τον Ηρακλή, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και κατήγγειλε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του Βάλτερ Ματσάρι.

«Ο προπονητής του Ηρακλή, δεν θέλω να πω το όνομά του. Ήταν καλός προπονητής Είναι παράδειγμα αυτός για μας τους νεότερους; Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήξερε αγγλικά, αλλά ήταν κύριος. Συνέχεια ερχόταν με σεβασμό. Αυτός πήγα να του δώσω το χέρι και δεν μου το έδωσε λες και είμαι gypsy. Φωνάζει για τη διαιτησία; Συνέχεια αντιδρούσε, αντί 65 ετών να δίνει το παράδειγμα», είπε αρχικά ο Κέρκεζ και συμπλήρωσε εκνευρισμένος.

«Με τσιγάρο στον πάγκο; Δεν μπορούσε να έχουμε στο εστιατόριο κι αυτός είχε στον πάγκο. Δεν τα βλέπουν αυτά; Σέβομαι τον Ηρακλή, είναι ιστορική ομάδα, αλλά από μένα αυτός, δεν έχει μηδέν σεβασμό. Mπορεί να έχει κερδίσει δέκα τρόπαια αλλά από μένα είναι μηδέν».

Για την ομάδα του είπε: «Είχαμε ένταση και μου άρεσε η ομάδα περισσότερο σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Καλαμάτα. Είναι καλό να βλέπουμε τον Ηρακλή στη μεγάλη κατηγορία. Είχαμε το πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής το δεύτερο».

Το βίντεο με τις δηλώσεις του Κέρκεζ