Ηρακλής - Ατρόμητος: Ο Μάρκες σκόραρε ξανά στο 93', αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR
Ο Πέδρο Μάρκες είχε βρει την ισοφάριση για τον Ηρακλή στο 73' απέναντι στον Ατρόμητο, με τον ίδιο παίκτη στο 93' να βρίσκει δίχτυα με πλασέ στην αντεπίθεση.
Το γκολ ωστόσο δεν μέτρησε και το 2-1 δεν έγινε ποτέ καθώς το τέρμα ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.
Ο Κατόπης κλήθηκε στο VAR για να δει τη φάση στην κεφαλιά του Κούστα πριν η μπάλα φτάσει στον Μάρκες, κρίνοντας πως υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον παίκτη του «Γηραιού» στον Σταυρόπουλο. Έτσι το 1-1- παρέμεινε ως το τέλος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.