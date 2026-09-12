Ο Ηρακλής άγγιξε την ανατροπή στις καθυστερήσεις, όμως το τέρμα του Μάρκες δεν μέτρησε για φάουλ στην αρχή της φάσης μετά από έλεγχο του VAR.

Ο Πέδρο Μάρκες είχε βρει την ισοφάριση για τον Ηρακλή στο 73' απέναντι στον Ατρόμητο, με τον ίδιο παίκτη στο 93' να βρίσκει δίχτυα με πλασέ στην αντεπίθεση.

Το γκολ ωστόσο δεν μέτρησε και το 2-1 δεν έγινε ποτέ καθώς το τέρμα ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

Ο Κατόπης κλήθηκε στο VAR για να δει τη φάση στην κεφαλιά του Κούστα πριν η μπάλα φτάσει στον Μάρκες, κρίνοντας πως υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον παίκτη του «Γηραιού» στον Σταυρόπουλο. Έτσι το 1-1- παρέμεινε ως το τέλος.