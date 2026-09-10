Τρεις ημέρες μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Μεντιλίμπαρ και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί. Τι άλλαξε και 27 μέρες μετά ήρθε το «διαζύγιο».

Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Όχι στο Πανθεσσαλικό, αλλά αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Στις 14 Αυγούστου, μόλις τρεις ημέρες μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν και σε ένα διάστημα κατά το οποίο γινόταν πραγματικά… παρέλαση ονομάτων προπονητών στον Τύπο (κι όχι μόνο), ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον Μεντιλίμπαρ στο γραφείο του.

Η συζήτηση δεν ήταν τυπική. Κράτησε περισσότερες από τρεις ώρες και στο τέλος οι δύο άνδρες αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί.

Εκείνη τη στιγμή, ο Ολυμπιακός έδειχνε εμπράκτως ότι επέλεγε τη στήριξη στον προπονητή που είχε γράψει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, από την ίδια την ΠΑΕ είχε καταστεί σαφές ότι η ομάδα χρειαζόταν περαιτέρω ενίσχυση, με ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, αναγνωρίζοντας και τα δικά της λάθη.

Δεν ήταν, όμως, μόνο θέμα μεταγραφών. Στη συγκεκριμένη συνάντηση ο Μεντιλίμπαρ είχε συμφωνήσει πως έπρεπε να αλλάξουν πράγματα και στον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός. Να γίνει πιο επιθετικός, να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανάπτυξή του και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο.

Κάτι από αυτά τα στοιχεία άρχισε να φαίνεται στα παιχνίδια με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης. Όχι στον βαθμό που προφανώς θα ήθελαν στον Ολυμπιακό, αλλά υπήρχε μία κατεύθυνση. Στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική. Και το 1-1 δεν ήταν από μόνο του η αιτία για όσα ακολούθησαν.

Οι επαφές που δεν επιβεβαιώνονταν

Είναι σαφές πλέον ότι ακόμη και μετά τη Ναϊμέγκεν ο Ολυμπιακός έψαχνε στην αγορά για προπονητή, ασχέτως αν κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιωνόταν δημόσια. Στη μανατζερική αγορά είχαν ακουστεί συγκεκριμένα ονόματα και υπήρχαν περιπτώσεις με τις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» είχαν έρθει σε επαφή. Δεν έχει, όμως, ιδιαίτερο νόημα σήμερα να ανοίξει αυτή η συζήτηση για τα ονόματα που ακούγονταν ή με τα οποία επικοινώνησαν οι Πειραιώτες. Ο εκλεκτός βρέθηκε και είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ένας Βάσκος (όπως και ο Μεντιλίμπαρ) και ένας προπονητής πολύ υψηλού επιπέδου για τα ελληνικά δεδομένα.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, λίγες ημέρες μετά τα γεγονότα του Αυγούστου, είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξη Τύπου πως τα συνθήματα και η στήριξη του κόσμου προς ένα πρόσωπο μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να επηρεάσουν αποφάσεις. Ήταν μία τοποθέτηση που, εκ των υστέρων, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι τι άλλαξε από τις 14 Αυγούστου μέχρι σήμερα.

Προφανώς, η απάντηση δεν βρίσκεται σε ένα αποτέλεσμα. Δεν χώρισε ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ επειδή ήρθε ισόπαλος με τον Βόλο. Πριν από το Πανθεσσαλικό, άλλωστε, η κατάσταση έδειχνε ήδη να οδηγείται προς το διαζύγιο. Τι ακριβώς μεσολάβησε και ποια ήταν όλα τα δεδομένα που έβαλαν τους ανθρώπους του συλλόγου σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν. Κι ούτε σκοπεύουμε να τα δημοσιοποιήσουμε.

Υπάρχει, όμως, μία πολύ σημαντική παράμετρος: η αγωνιστική εικόνα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προφανώς δεν έβλεπε την πρόοδο που περίμενε. Αν την έβλεπε, δεν θα υπήρχε λόγος να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε αλλαγή προπονητή. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε μία διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση που ήθελαν να δουν οι «ερυθρόλευκοι», ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.

Ο ίδιος ο Μαρινάκης, άλλωστε, είχε μιλήσει δημόσια για έναν πιο επιθετικό Ολυμπιακό στο περιθώριο της κλήρωσης του Europa League. Αυτό το ζητούμενο φαίνεται πως αποτέλεσε το βασικό στοιχείο στην απόφαση για αλλαγή.

Η αλλαγή ήρθε όταν βρέθηκε ο εκλεκτός

Για να λυθεί, όμως, ένας γάμος χρειάζεται να υπάρχει και η επόμενη ημέρα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να απομακρύνει τον Μεντιλίμπαρ χωρίς να έχει βρει τον άνθρωπο που θα αναλάμβανε την ομάδα.

Και κάπου εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο Αλγκουαθίλ. Η έλευση του Αντόνιο Κορδόν, η αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς και η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στον οργανισμό έφεραν πιο γρήγορα τις εξελίξεις. Ο Κορδόν γνωρίζει πολύ καλά τον Αλγκουαθίλ και τον εκτιμά ιδιαίτερα. Είναι ένας προπονητής που είχε στη λίστα του ακόμη και όταν βρισκόταν στη Σεβίλλη.

Ο Αλγκουαθίλ, άλλωστε, δεν είναι μία επιλογή χωρίς βιογραφικό. Στη Ρεάλ Σοσιεδάδ δημιούργησε μία ομάδα με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, έδωσε χώρο σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και κατάφερε να καθιερώσει τον σύλλογο στις υψηλές θέσεις του ισπανικού ποδοσφαίρου. Πρόκειται αποδεδειγμένα για προπονητή από το πάνω ράφι.

Από τη στιγμή που υπήρξε συμφωνία με τον Αλγκουαθίλ και ο ίδιος ο Ζοφρέ Μονκαντά βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μαζί του στην Ισπανία, οι διαδικασίες επισπεύστηκαν. Ο Ολυμπιακός είχε πλέον τον άνθρωπο στον οποίο ήθελε να παραδώσει την ομάδα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του Μεντιλίμπαρ.

Ένα τέλος που δεν ακυρώνει τίποτα από όσα πέτυχε. Ο Ολυμπιακός τον στήριξε δημόσια μετά τη Ναϊμέγκεν, τον στήριξε σε μία δύσκολη αγωνιστική περίοδο πέρσι με την απώλεια του πρωταθλήματος και, όταν αποφάσισε να κλείσει ο κύκλος, επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με τον σεβασμό που του άξιζε.

Γιατί ο «Στρατηγός» θα είναι για πάντα ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα, όμως, αρχίζει μία διαφορετική εποχή. Και στον Πειραιά θεωρούν ότι ο Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος που μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στο ποδόσφαιρο που θέλουν να βλέπουν. Και φυσικά στην κατάκτηση του Europa League που είναι εξίσου μεγάλος στόχος μαζί φυσικά με την κατάκτηση του νταμπλ...