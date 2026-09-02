Ο μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ έκλεισε στον Ολυμπιακό και θα μείνει στους Κρητικούς για το επόμενο εξάμηνο. Συμβόλαιο ως το 2030 ο Μπέιλι.

Παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρούνται πλέον οι Νους και Μπέιλι. Ο μεσοεπιθετικός της ομάδας του ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες και θα μείνει στον κρητικό σύλλογο ως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Από την 1η Γενάρη και μετά θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων. Ο εξτρέμ Μπέιλι από την άλλη έχοντας τελειώσει τα ιατρικά του στην Αγγλία θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα και το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό θα είναι ως το 2030.

Ο 25χρονος Νους έχει καταγράψει 72 ματς με την φανέλα του ΟΦΗ. Σε αυτά έχει 24 γκολ και 10 ασίστ. Από την άλλη ο 29χρονος Μπέιλι (μεσοεπιθετικός που είναι κυρίως εξτρέμ) έχει στην καριέρα του 23 γκολ κια 25 ασίστ σε 163 ματς στην Άστον Βίλα, 39 γκολ και 25 ασίστ σε 39 αγώνες με τη Λεβερκούζεν, 15 γκολ και 19 ασίστ σε 77 αναμετρήσεις με τη Γκενκ και 11 ματς στη Ρόμα με 2 ασίστ.