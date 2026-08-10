Kυζιρίδης - Τσορούμ: Οριστικά ποδοσφαιριστής των νεοφώτιστων Τουρκίας

Kυζιρίδης - Τσορούμ: Οριστικά ποδοσφαιριστής των νεοφώτιστων Τουρκίας

Νότης Χάλαρης
Kυζιρίδης - Τσορούμ: Οριστικά ποδοσφαιριστής των νεοφώτιστων Τουρκίας

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O Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι οριστικά ποδοσφαιριστής της Τσόρουμ καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του καθώς από το μεσημέρι της Κυριακής (09/08) βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για χάρη της Τσόρουμ.

O 26χρονος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (10/08) και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους νεοφώτιστους της χώρας.

Κάπως έτσι, ο διεθνής ποδοσφαιριστής ανήκει στη Τσόρουμ για τα επόμενα 3+1 χρόνια με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή όπου η Χαρτς την περασμένη σεζόν τον απέκτησε ως ελεύθερο.

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Θυμίζουμε πως ο Κυζιρίδης ήταν βασικό μέλος της περσινής πρωταθληματικής πορείας των Σκωτσέζων και φέτος έπαιξε ως βασικός στα τρία παιχνίδια των προκριματικών στην Ευρώπη αλλά όχι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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