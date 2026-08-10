Kυζιρίδης - Τσορούμ: Οριστικά ποδοσφαιριστής των νεοφώτιστων Τουρκίας
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του καθώς από το μεσημέρι της Κυριακής (09/08) βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για χάρη της Τσόρουμ.
O 26χρονος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (10/08) και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους νεοφώτιστους της χώρας.
Κάπως έτσι, ο διεθνής ποδοσφαιριστής ανήκει στη Τσόρουμ για τα επόμενα 3+1 χρόνια με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή όπου η Χαρτς την περασμένη σεζόν τον απέκτησε ως ελεύθερο.
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Θυμίζουμε πως ο Κυζιρίδης ήταν βασικό μέλος της περσινής πρωταθληματικής πορείας των Σκωτσέζων και φέτος έπαιξε ως βασικός στα τρία παιχνίδια των προκριματικών στην Ευρώπη αλλά όχι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Resmî Açıklama | Alexandros Kyziridis— Arca Çorum FK (@corumfk) August 10, 2026
Kulübümüz, Yunan milli futbolcu Alexandros Kyziridis’in transferi konusunda Heart of Midlothian FC ve oyuncu ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Arca Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine… pic.twitter.com/EUzYUS3EGU
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