Η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη γνώρισε την ήττα με 2-1 στην έδρα της Αμπερντίν και ξεκίνησε με ήττα το φετινό πρωτάθλημα Σκωτίας.

Μουδιασμένο... ξεκίνημα για τη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στη Σκωτία! Η ομάδα του Έλληνα παίκτη κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι τις καθυστερήσεις αλλά ηττήθηκε στην εκπνοή με ανατροπή (2-1), έχοντας τάσεις... αυτοχειρίας.

Ο Κυζιρίδης έμεινε στον πάγκο για την ομάδα του, καθώς ο προπονητής του δεν τον χρησιμοποίησε καθ' όλη τη διάρκεια του ματς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον ΜακΈντι στο 35ο λεπτό αλλά δύο στατικές φάσεις στο extra πεντάλεπτο των καθυστερήσεων του αγώνα ανάγκασαν τον σύλλογο του Εδιμβούργου να φύγει με εντελώς άδεια... χέρια στο εναρκτήριο ματς της σεζόν 2026-27, στο πρωτάθλημα Σκωτίας.

Ο Μάγιο στο 90' ύστερα από στημένη φάση έκανε το 1-1 και ο Νίσμπετ στο 90+5' από τα έντεκα βήματα έκανε την ολική ανατροπή για την Αμπερντίν.