Ο Αλέξανδρος Kυζιρίδης αποχαιρέτησε τους φιλαθλούς της Χαρτς με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πριν από λίγα 24ώρα ο Αλέξανδρος Kυζιρίδης αποχώρησε και επίσημα από τη Χαρτς, με τον Έλληνα διεθνή να είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, καθώς μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της νεοφώτιστης Τσορούμ.

Ο 26χρόνος εξτρέμ ήταν ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της περσινής ξέφρενης πορείας της Χαρτς στο Σκωτσέζικο πρωτάθλημα, καθώς σε 45 επίσημες συμμετοχές κατέγραψε 8 γκολ και 11 ασίστ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram θέλησε να αποχαιρετήσει τους φίλους του Σκωτσέζικου συλλόγου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ένα κομμάτι του θα ανήκει για πάντα στη Χαρτς, ενώ παράλληλα τόνισε ότι το άντιο δεν είναι μόνιμο, αλλά «προς το παρόν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Kυζιρίδη:

«Κάποιοι αποχαιρετισμοί είναι πιο δύσκολοι από άλλους. Μετά από όλα όσα μοιραστήκαμε, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω αυτόν τον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και, το πιο σημαντικό, τους ανθρώπους που με στήριξαν σε κάθε βήμα.

Φεύγω με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Τις νίκες, τις δύσκολες στιγμές, τους πανηγυρισμούς, τις ήττες, τα αποδυτήρια, τους οπαδούς και όλες εκείνες τις μικρές στιγμές που ίσως φαινόντουσαν συνηθισμένες εκείνη την εποχή, αλλά θα σημαίνουν πάντα τόσα πολλά για μένα.

Αυτή η πόλη θα έχει πάντα μια πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν είναι μόνο το μέρος όπου έπαιξα ποδόσφαιρο και δημιούργησα αναμνήσεις - είναι το μέρος όπου γεννήθηκε ο γιος μου. Μόνο για αυτόν τον λόγο, ένα κομμάτι μου θα ανήκει πάντα εδώ. Αυτή η πόλη θα είναι για πάντα συνδεδεμένη με μια από τις πιο όμορφες και σημαντικές στιγμές της ζωής μου.

Θέλω επίσης να κάνω μια πολύ ιδιαίτερη μνεία στην Κλερ Κάουαν. Κλαιρ, ειλικρινά δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά για όλα όσα έχεις κάνει για μένα και την οικογένεια μου. Από την αρχή κιόλας, ήσασταν πάντα εκεί όποτε χρειαζόμασταν κάτι. Μας βοηθήσατε, μας στηρίξατε, κάνατε τα πράγματα ευκολότερα όταν ήταν δύσκολα και πάντα κάνατε τα πάντα για να βεβαιωθείτε ότι εγώ και η οικογένειά μου ήμασταν καλά.

Η καλοσύνη, η φροντίδα και η υποστήριξή σας σήμαιναν περισσότερα για εμάς από ό,τι πιθανώς συνειδητοποιείτε. Το ποδόσφαιρο δεν έχει να κάνει μόνο με το τι συμβαίνει στο γήπεδο και άνθρωποι σαν εσάς αποτελούν μια υπενθύμιση αυτού. Έπαιξα έναν πολύ ξεχωριστό ρόλο στην εποχή μας εδώ και η οικογένειά μου και εγώ δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.

Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξέρετε ότι δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Ήμουν αρκετά τυχερός που έζησα πολλές από αυτές εδώ και θα τις κουβαλάω μαζί μου όπου κι αν με πάει η ζωή στη συνέχεια.

Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε μένα, που με στηρίζετε και που με κάνατε να νιώθω μέρος αυτής της οικογένειας. Έδωσα τα πάντα κάθε φορά που φορούσα αυτή τη φανέλα και θα είμαι πάντα περήφανος γι' αυτό.

Φεύγω γνωρίζοντας ότι ήμουν μέρος κάτι ξεχωριστού και θα κοιτάζω πάντα πίσω σε αυτό το κεφάλαιο με ευγνωμοσύνη, υπερηφάνεια και πολλή αγάπη.

Αυτό δεν είναι αντίο για πάντα. Είναι απλώς αντίο προς το παρόν.

Σας ευχαριστώ για όλα».