Ντέσερς: «Θα είμαι έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς στην κάμερα του ΣΚΑΪ πριν τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι και η αναφορά στην αγωνιστική του επάνοδο.

O Σίριλ Ντέσερς ήταν ο μεγάλος άτυχος της περασμένης σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς λόγω τραυματισμών δεν κατάφερε να προσφέρει στο Τριφύλλι. Ο Νιγηριανός φορ μίλησε στην κάμερα του υ ΣΚΑΪ πριν τη ρεβάνς με την Πάκσι και ρποανήγγειλε την επιστροφή του στη δράση.

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς

«Ήταν μία πολύ δύσκολη σεζόν για εμένα, γιατί ήρθα με τεράστιες προσδοκίες τόσο από μεριάς μου, όσο και από την πλευρά του συλλόγου και των οπαδών. Έχω λάβει πολλή αγάπη και θέλω να δώσω κάτι πίσω. Θεωρώ πως είμαι σχεδόν έτοιμος για να παίξω και να δώσω πίσω τελικά στον σύλλογο όσα δεν μπόρεσα να δώσω την προηγούμενη σεζόν.

Ο στόχος μου είναι να είμαι έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να επιταχύνουμε την αποθεραπεία, αλλά είναι πιο σημαντικό να παραμείνεις υγιής και σε φόρμα, χωρίς βιαστικές κινήσεις».