Ο Κάρλος Καρβαλιάλ κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση του Γκουστάβο Σα από τη Φαμαλικάο, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι περίμενε αυτή την εξέλιξη.

Ο Γκουστάβο Σα είναι ένα βήμα μακριά από τον Ολυμπιακό καθώς βρίσκεται ήδη στην Αγγλία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στη Νότιγχαμ Φόρεστ και έπειτα να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο στους Πειραιώτες, με τον ίδιο να αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη (29/07).

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα της Πορτογαλίας ωστόσο ο νέος προπονητής της Φαμαλικάο και άλλοτε του Ολυμπιακού, Κάρλος Καρβαλιάλ, τόνισε ότι περίμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Όπως δήλωσε, τόσο για τον Γκουστάβο Σα όσο και για τον Ιμπραϊμ Μπα, ήταν αναμενόμενο ότι θα αποχωρήσουν το φετινό καλοκαίρι, όποτε δεν τους είχε πραγματικά στα πλάνα του ενόψει της νέας σεζόν.

Συγκεκριμένα είπε: «Όταν υπέγραψα για τη Φαμαλικάο, γνώριζα ότι η πιθανότητα να φύγουν ο Ιμπραήμα Μπα και ο Γκουστάβο Σα ήταν πολύ υψηλή. Επομένως, δεν τους υπολόγιζα πραγματικά. Αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν να χειροτερέψουν και θα μπορούσα να έχω την τύχη να συνεργαστώ μαζί τους.

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν τους υπολόγιζα. Η συζήτηση που είχα με τον Σα αφορούσε το αν θα χρησιμοποιηθεί σήμερα (σ.σ στο φιλικό με τη Λανς). Είπα ότι εξαρτάται από αυτόν, είπε ότι είχε κάτι και ότι ίσως ήταν καλύτερα να μην παίξει. Τα πράγματα λύθηκαν χθες το βράδυ»