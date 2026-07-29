Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρόμα για την απόκτηση του 24χρονου ακραίου μπακ, Άνας Σαλάχ-Εντίν.

Όσο η Ρίβερ Πλέιτ πιέζει για τον Φρανσίσκο Ορτέγα, τόσο πιο κοντά πλησιάζει στην έξοδο ο Αργεντινός αμυντικός με τον Ολυμπιακό να προετοιμάζεται για την άμεση εύρεση του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με το «Il Corriere della Sera», οι Πειραιώτες όχι απλώς ενδιαφέρονται αλλά έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Άνας Σαλάχ-Εντίν με τη μορφή δανεισμού.

Ο 24χρονος αριστερός ακραίος μπακ είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Αϊντχόφεν την περασμένη σεζόν αλλά παρότι επέστρεψε στους Ρωμαίους, αναμένεται να αποχωρήσει εκ νέου, με τους «ερυθρολεύκους» να έχουν ήδη κάνει κίνηση για την απόκτηση του.

Ο διεθνής Μαροκινός με ολλανδικό διαβατήριο είχε κοστίσει 8,5 ευρώ στους Ρωμαίους τον Φλεβάρη του 2025 όταν και αποκτήθηκε από τη Τβέντε ενώ είναι προϊόν των ακαδημιών του Άγιαξ.

Με τον ιταλικό σύλλογο έπαιξε σε μόλις τρία ματς με τη Ρόμα όμως έκανε φουλ σεζόν με την Αϊντχόφεν κατακτώντας το πρωτάθλημα με 25 παιχνίδια στο ενεργητικό του και μία ασίστ ενώ με την Εθνική του Μαρόκου μετράει 13 παιχνίδια και ενεργή συμμετοχή στο τελευταίο Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ.