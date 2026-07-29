Όπως αναφέρουν τα βουλγαρικά ΜΜΕ, ο Πέταρ Στάνιτς μείωσε τις απαιτήσεις του και φαίνεται πως θα έχουμε happy end στην υπόθεση με τον Ολυμπιακό.

Το σήριαλ με τον Πέταρ Στάνιτς φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος του αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ανατροπή στην υπόθεση της πώλησης του στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τα βουλγάρικα ΜΜΕ και συγκεκριμένα τη «Match Telegraph», ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έριξε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του προκειμένου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο deal και από τις 140.000 ευρώ μηνιαίος συν μπόνους υπογραφής, έπεσε στα 100.000 ευρώ και χωρίς το μπόνους.

Την ίδια στιγμή, η Λουντογκόρετς είναι να λάβει από τους Πειραιώτες ένα ποσό κοντά στα 9 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη μεταγραφή και τώρα απομένει να φανεί αν ο Ολυμπιακό θα συμφωνήσει με αυτά τα δεδομένα για να ολοκληρώσει το deal.

Τέλος, όπως τονίζει το παραπάνω δημοσίευμα, το παιχνίδι του Στάνιτς με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ για τη ρεβάνς του Conference League θα είναι το τελευταίο του Σέρβου με τον βουλγάρικο σύλλογο.