Στάνιτς - Ολυμπιακός: Ο Σέρβος έριξε τις απαιτήσεις του για να γίνει το deal σύμφωνα με τους Βούλγαρους
Το σήριαλ με τον Πέταρ Στάνιτς φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος του αλλά όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ανατροπή στην υπόθεση της πώλησης του στον Ολυμπιακό.
Σύμφωνα με τα βουλγάρικα ΜΜΕ και συγκεκριμένα τη «Match Telegraph», ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έριξε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του προκειμένου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο deal και από τις 140.000 ευρώ μηνιαίος συν μπόνους υπογραφής, έπεσε στα 100.000 ευρώ και χωρίς το μπόνους.
Την ίδια στιγμή, η Λουντογκόρετς είναι να λάβει από τους Πειραιώτες ένα ποσό κοντά στα 9 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη μεταγραφή και τώρα απομένει να φανεί αν ο Ολυμπιακό θα συμφωνήσει με αυτά τα δεδομένα για να ολοκληρώσει το deal.
Τέλος, όπως τονίζει το παραπάνω δημοσίευμα, το παιχνίδι του Στάνιτς με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ για τη ρεβάνς του Conference League θα είναι το τελευταίο του Σέρβου με τον βουλγάρικο σύλλογο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.