ΟΦΗ: Παράταση της πρώτης περιόδου διάθεσης διαρκείας
Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ για την ιστορική ερχόμενη σεζόν, η οποία θα βρει τους Κρητικούς σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στο πλευρό της σε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος ανακοίνωσε την παράταση της πρώτης περιόδου διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για ακόμα 24 ώρες μετά την προκαθορισμένη διορία, ήτοι έως την Δευτέρα 6/7 και ώρα 23:59.
Όπως προκύπτει, ο ΟΦΗ μέχρι στιγμής έχει διαθέσει περισσότερα από 4.000 εισιτήρια διαρκείας και συνεχίζει δυναμικά.
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Η ανακοίνωση του ΟΦΗ
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την παράταση της 1ης περιόδου διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας για την σεζόν 2026-27 κατά 24 ώρες, έως την Δευτέρα 6/7 και ώρα 23:59.
Στην 1η περίοδο, η οποία αρχικά έληγε την Κυριακή 5/7, εντάσσονται:
• Ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26
• Νέα εισιτήρια διαρκείας με έκπτωση, δικαίωμα των οποίων έχουν αποκλειστικά όσοι/ες αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 2026 και δεν ήταν κάτοχοι διαρκείας τη σεζόν 2025-26
Υπενθυμίζεται ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία».
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