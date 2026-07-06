Μεταγραφικό σενάριο από το εξωτερικό για την ΑΕΚ, που φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάνις Τσιμινιάνι.

Ο ρεπόρτερ Ρούντι Γκαλέτι ενέπλεξε την ΑΕΚ στην περίπτωση του Γιάνις Τσιμινιάνι.

Πρόκειται για 24ρονο (22/1/02) αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ανήκει στην ελβετική Λουγκάνο, ομάδα του Γιώργου Κούτσια και ο οποίος παίζει στα δύο άκρα της επίθεσης. Η καταγωγή του είναι από τη Μπουρκίνα Φάσο

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο Γιάνις Τσιμινιάνι τραβάει το ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη μετά από μια εντυπωσιακή περίοδο στη Λουγκάνο.

Αφού καθιερώθηκε ως ένας από τους βασικούς παίκτες της Λουγκάνο, ο Γιάνις Τσιμινιάνι γίνεται ένας από τους πιο περιζήτητους μέσους στο ελβετικό πρωτάθλημα ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο 24χρονος Γάλλος παίκτης, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, έχει απολαύσει τρεις επιτυχημένες σεζόν από τότε που εντάχθηκε στη Λουγκάνο από την Αζαξιό. Σε αυτό το διάστημα, έχει πραγματοποιήσει 100 εμφανίσεις, σκοράροντας 11 γκολ και δίνοντας 8 ασίστ, αποδεικνύοντας τη σημασία του τόσο στη μεσαία γραμμή όσο και στο τελευταίο τρίτο της επίθεσης.

Η σεζόν 2025/26 ήταν ένα ακόμη δυνατό βήμα προς τα εμπρός. Ο Τσιμινιάνι ήταν ένας από τους παίκτες που χρησιμοποιούσε περισσότερο η Λουγκάνο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της πρόκρισης του συλλόγου στο UEFA Conference League. Η συνέπεια, η ευελιξία και η τεχνική του ποιότητα δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Όχι τυχαία, αρκετοί σύλλογοι σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τον Γάλλο μέσο. Η Σάλκε και το Αμβούργο είναι μεταξύ των γερμανικών συλλόγων που δείχνουν ενδιαφέρον, ενώ η Βενέτσια τον έχει προσθέσει στη λίστα της για τη Serie A. Η ΑΕΚ παρακολουθεί επίσης την κατάστασή του, και ομάδες από την Championship , συμπεριλαμβανομένης της ΚΠΡ, έχουν ήδη κάνει τις πρώτες επαφές.

Η κούρσα παραμένει ανοιχτή και οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες. Με το ενδιαφέρον να αυξάνεται από αρκετές χώρες, ο Τσιμινιάνι θα μπορούσε να είναι ένας από τους επόμενους παίκτες της Λουγκάνο που θα εξασφαλίσει μεταγραφή σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτό το καλοκαίρι».

Ο Τσιμινιάνι, ο οποίος έχει 6 συμμετοχές και με την εθνική Ελπίδων της Γαλλίας, την περασμένη σεζόν μέτρησε στη Λουγκάνο 38 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ.

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