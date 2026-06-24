Σύμφωνα με βραζιλιάνικο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση του Έρικ Πούλγκαρ της Φλαμένγκο.

Το βραζιλιάνικο μέσο «RTI ESPORTE» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Έρικ Πούλγκαρ εμπλέκοντας σ' αυτό και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες τους ενδιαφέρεται για την περίτπωσή του.

Εξαιρώντας το γεγονός πως αναφέρουν λανθασμένα ως προπονητή των «πρασίνων» τον Ράφα Μπενίτεθ αντί για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, εξηγούν πως στο «τριφύλλι» τον θέλουν ως αντικαταστάτη του Ρενάτο Σάντσες. Έχουν υπάρξει συζητήσεις με τους εκπροσώπους του παίκτη.

Μάθε όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού εδώ

Ο 32χρονος Χιλιανός αμυντικός μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, όμως υπάρχει μία ρήτρα ύψους 5,3 εκατ. ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δουλεύει ώστε να δώσει ένα ποσό χαμηλότερο από κείνη για να τον κάνει δικό του, περίπου στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Ο Πούλγκαρ είχε 20 συμμετοχές στη σεζόν που ολοκληρώθηκε παίζοντας για περισσότερα από 1.500 λεπτά και σκοράροντας δύο γκολ.