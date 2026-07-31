Οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές που όρισε η UEFA στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει ο τρίτος γύρος των προκριματικών των διοργανώσεων της UEFA, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στη μάχη μαζί με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ήδη όρισε τους διαιτητές των αναμετρήσεων αυτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανοίγουν τον... χορό την Τρίτη (04/08) με την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ναϊμέγκεν για το Champions League και άρχων του συγκεκριμένου αγώνα θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ. Βοηθοί του θα είναι οι Καμπανιέρο και Λόπεθ Μιρ, τέταρτος ο Βερδούρα ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Γκράδο και Ρουίζ.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Τετάρτη (05/08-21:30) την ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League, με τον Ιταλό Ματέο Μαρκέτι να διευθύνει το παιχνίδι τους. Βοηθοί του θα είναι οι Μπάχρι και Βέκι, τέταρτος ο Σάτσι ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ορελιάνο και Ματζιόνι.

Τέλος, οι «ασπρόμαυροι» θα ριχθούν στη μάχη την Πέμπτη (06/08) που υποδέχονται την Άντερλεχτ για το Europa League και θα έχουν στο ματς ως πρώτο διαιτητή, τον γνωστό Ισπανό Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα.

Βοηθοί του θα είναι οι Μπαρμπέρο και Μαρτίνεθ, τέταρτος ο Φερέρ ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Βιλανουέβα και Σαντάνα.