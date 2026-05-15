O πρόεδρος της Διεθνούς Ποδηλατικής Ένωσης (UCI), Νταβίντ Λαπαρτιέν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ποδηλατικής Ένωσης (UCI), Νταβίντ Λαπαρτιέν ταξίδεψε στην Αθήνα και παρακολούθησε τον τερματισμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, μαζί με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Mετά το εντυπωσιακό φινάλε του αγώνα στην Πλατεία Συντάγματος, Γάλλος αξιωματούχος είχε μόνο καλά λόγια να πει για την οργάνωσή του: «Είναι πολύ όμορφο που αυτό το ετάπ τερματίζει εδώ, μπροστά από το εμβληματικό κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Και είναι υπέροχο που μπορούμε να βρισκόμαστε στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης.

Είδα επίσης ότι τα προηγούμενα ετάπ ήταν εξαιρετικά. Πρόκειται για έναν πολύ δυνατό αγώνα, άψογα οργανωμένο, με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως στο ετάπ της Αθήνας.

Συγχαρητήρια στην Cycling Greece. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Είναι μια σπουδαία διοργάνωση και είμαι πολύ χαρούμενος, εκ μέρους της UCI, που παρακολουθώ τον Γύρο της Ελλάδας».

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 10 Μαΐου, με τον πανηγυρικό τερματισμό στην Πλατεία Συντάγματος, επισφραγίζοντας πέντε ημέρες υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, διεθνούς προβολής και έντονης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. Μετά την επίσημη παρουσίαση των ομάδων στα Ιωάννινα, ο Γύρος ξεκίνησε στις 6 Μαΐου και διέσχισε την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Αττική, περνώντας από Ιωάννινα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αταλάντη, Πάρνηθα, Πειραιά και Αθήνα. Κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού μετατράπηκε σε σημείο γιορτής, με ΔΕΗ Fan Zones, μουσικές εκδηλώσεις, δράσεις για το κοινό και παράλληλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που έφεραν μαθητές, οικογένειες και πολίτες πιο κοντά στο ποδήλατο, την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο πρόεδρος της UCI παρακολούθησε για πρώτη φορά τον ΔΕΗ Tour of Hellas και ήταν εντυπωσιασμένος: «Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι αυτός ο αγώνας ήταν άψογα οργανωμένος. Είδα τα στοιχεία πριν έρθω εδώ. Είναι μια αρκετά απαιτητική διαδρομή. Δεν είναι ένας επίπεδος Γύρος. Είναι δύσκολος. Και αυτό που βλέπω επίσης είναι πρόκειται για μία τέλεια διοργάνωση, με ασφάλεια και άψογη διεξαγωγή με στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση».

Ο Νταβίντ Λαπαρτιέν είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στο κέντρο της Αθήνας με ποδήλατο, σε ένα event που οργανώθηκε από τον Δήμο της Αθήνας και τους διοργανωτές του UCI Mobility and Bike City Forum, το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου, την επομένη του τερματισμού του Γύρου: «Ακόμα και εγώ ο ίδιος έκανα τον τελευταίο γύρο εδώ με το ποδήλατό μου, Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να κάνει ποδήλατο στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο κέντρο της Αθήνας έτσι, χωρίς αυτοκίνητα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Επομένως, ευχαριστώ την κυβέρνηση, ευχαριστώ τον δήμο της Αθήνας. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά».

Ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ποδηλασίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του ΔΕΗ Tour of Hellas και την ένταξη του στο UCI ProSeries: «Είναι κάτι που συζητήσαμε με τους διοργανωτές και για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να εξελιχθούν σε ProSeries και σε ακόμη υψηλότερες κατηγορίες.

Και αυτό είναι εξαιρετικό. Φυσικά, θα υπάρξει αξιολόγηση όλων των δεδομένων. Θα αξιολογήσουμε όλα τα στοιχεία, καθώς και την έκθεση των κομισάριων. Όμως, από όσα είδα, πρόκειται για μια πολύ όμορφη διοργάνωση»

Πριν κλείσει τη συνέντευξη του, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας έστειλε μήνυμα ένταξης της ποδηλασίας στην καθημερινή ζωή, ως μέσο άσκησης και ψυχαγωγίας: «Ναι, θα ενθάρρυνα όλους τους Έλληνες να κάνουν ποδήλατο. Ξέρω ότι μερικές φορές κάνει αρκετή ζέστη στην Ελλάδα, αλλά παρ' όλα αυτά, έτσι διατηρείσαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι καλύτερο για το περιβάλλον, για τη μείωση της ρύπανσης και μειώνει επίσης την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γι' αυτό στηρίζουμε απόλυτα τη χρήση του ποδήλατου από τον κόσμο. Αυτός είναι και ο λόγος που φιλοξενήσαμε εδώ στην Αθήνα το UCI Mobility and Bike City Forum. Είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής. Ένας πραγματικά υγιεινός τρόπος ζωής. Και μπορούμε μόνο να τον προωθούμε».