Λαφόν: Στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Μουντιάλ 2026
Στο Μουντιάλ 2026 ο Αλμπάν Λαφόν! Η Ακτή Ελεφαντοστού ανακοίνωσε την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026 και μέσα στις επιλογές βρίσκεται και ο Αλμπάν Λαφόν για την τριάδα των τερματοφυλάκων.
Το μεγαλύτερο γεγονός του ποδοσφαίρου πλησιάζει και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού θα έχει την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς».
Οι Ιβοριανοί θα αντιμετωπίσουν τις Γερμανία, Εκουαδόρ και Κουρασάο στη φάση των ομίλων, με την πρώτη σέντρα της να έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου απέναντι στον Ισημερινό.
Ακόμα, για τη χώρα της Αφρικής συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ο φορ της Ίντερ, Μπονί, ο οποίος άλλαξε τη γαλλική του υπηκοότητα πριν από μια εβδομάδα.
Ο 27χρονος γκολκίπερ του Τριφυλλιού μετρά 36 συμμετοχές με τη φανέλα των πρασίνων σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Με το εθνικό αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές.
🚨🇨🇮 OFFICIAL: Ivory Coast release their final squad for the 2026 World Cup! 🏆— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026
Yoan-Ange Bonny has been included in the squad after he’s switched nationality from France to Ivory Coast last week 🫱🏼🫲🏿 pic.twitter.com/xygk6Qks1S
