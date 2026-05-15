Έχοντας μεγάλη επιτυχία και άνευ προηγουμένου προσέλευση παιδιών από σχολεία της Αθήνας και του Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι Διαδημοτικές Δράσεις ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δ' ΑΘΗΝΑΣ», που πραγματοποιήθηκαν όλη την εβδομάδα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την συμμετοχή της ΕΠΟ μέσω της Διεύθυνσης Στρατηγικής Ανάπτυξης.

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας περισσότεροι από 12.000 μαθητές και μαθήτριες από 161 σχολικές μονάδες συμμετείχαν συνολικά στις δράσεις όλων των αθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη σημασία του σχολικού αθλητισμού ως μέσου εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης και καλλιέργειας αξιών. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία του ποδοσφαίρου, με περισσότερα από 2.000 παιδιά να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που σχεδίασε η ΕΠΟ σε έξι ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς (μίνι γήπεδα), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παιχνίδι μέσα από διαδραστικές και εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Η ΕΠΟ προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες μπλουζάκι «Πάσα στα Θρανία», σχολικό εγχειρίδιο, καθώς και μπάλες σε κάθε σχολική μονάδα, ενισχύοντας έμπρακτα τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με την εκπαίδευση, τη συμμετοχή και τη χαρά του παιχνιδιού. Τα παιδιά γέμισαν με χαμόγελα, ενέργεια και παιδικές φωνές το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής Δήμου Καλλιθέας, συμμετέχοντας σε μια μεγάλη γιορτή άθλησης, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης. Η διοργάνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Δ΄ Αθήνας πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ και απευθυνόταν σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων των Δ΄ ΔΙ.Π.Ε. και ΔΙ.Δ.Ε. Αθήνας και Πειραιά, καθώς και των Ειδικών Σχολείων των Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Πειραιά. Οι δράσεις είχαν ως βασικό στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών/τριών στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών ζωής, την προώθηση της συμπερίληψης και του ευ αγωνίζεσθαι, αλλά και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης μέσα από την ομαδικότητα και τη συμμετοχή.