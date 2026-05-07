Ο Νίκος Καρφής γράφει από την όμορφη Μπανταλόνα για την ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να... αγγίξει την κορυφή και δεν πρέπει να τη χάσει.

Αποστολή στο Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Δεν περνάνε οι ώρες για την ΑΕΚ. Ωραία η Μπανταλόνα δεν λέω, αλλά το μυαλό έχει κολλήσει στο βράδυ της Πέμπτης. Η Ένωση δούλεψε τόσο σκληρά όλη τη σεζόν για αυτήν την ευκαιρία και δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη.

Φαβορί η Μάλαγα και ας παίζει τα mind games ο πανέξυπνος Ναβάρο. Αλλά η αλήθεια είναι πως η ψαλίδα σε σχέση με πέρυσι εχει κλείσει. Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει το ένα από τα δύο βήματα που απαιτούνται για να φτάσει ξανά στο.... Έβερεστ.

Η ψαλίδα έκλεισε

Κακά τα ψέματα η περσινή Μάλαγα ήταν πυραυλοκίνητη. Σίγουρα η ΑΕΚ είχε την δύναμη της έδρας, αλλά οι Ανδαλουσιάνοι ήταν πιο γεμάτη ομάδα.

Πέρυσι η Μάλαγα είχε Οσετκόφσκι, Τειλορ και τον MVP Κάρτερ. Φέτος δεν διαθέτει αυτή την τριπλέτα. Ο Ντουάρτε είναι εκπληκτικός αλλά το ρόστερ των Ισπανών είναι πιο κάτω σε σχέση με πέρυσι.

Και η Ένωση πρέπει να πάρει την... εκδίκηση της. Γιατί και η ΑΕΚ έχει πιο γεμάτο ρόστερ και έτοιμο από καιρό για την κορυφή. Το είπε και ο Φλιώνης στη συνέντευξη Τύπου πως από τον Αύγουστο στόχος είναι το τρόπαιο.

Τίποτα λιγότερο. Η ΑΕΚ καλείται να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να μην έχει κενό διάστημα όπως πέρυσι στα τελευταία λεπτά που της στοίχισε την πρόκριση στον τελικό.

Πρέπει να το φέρει πίσω στην Ελλάδα το τρόπαιο, να κάνει το καθοριστικό πρώτο βήμα.

Εμπνέει σιγουριά

Η Φετινή ΑΕΚ είναι πιο έτοιμη για να βρεθεί στην κορυφή. Το ξέρουν όλοι στον οργανισμό, το δείχνουν. Η ΑΕΚ είναι ίσως η κορυφαία ομάδα στη regular season του BCL.

Και όταν την έριξε στα... σχοινιά η Μπανταλόνα στο Game 1 και 3, η Ένωση έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα στη διοργάνωση. Την ανατροπή.

Δεν λέγεται τυχαία COMEB...AEK από τους ανθρώπους του ΒCL. Σπουδαία ομαδα, δουλεμένη με τον καλύτερο τρόπο από τον κόουτς Σάκοτα που αξίζει να βάλει άλλο ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του.

Γκρέι και Μπάρτλεϊ θα είναι αυτοί που πρέπει, Νάναλι με Μπράουν θα είναι βαρόμετρα. Απαιτείται και μεστό ματς από την τριάδα Φλιώνη-Κατσίβελη-Χαραλαμπόπουλο.

Για να ξυπνήσουν όλοι την Κυριακή και να σκεφτούν τον τελικό του Σαββάτου. Φέρτο Βασίλισσα, φέρτο!

Ο Σάκοτα και οι παίκτες του αξίζουν έναν τελικό, αξίζουν να διεκδικήσουν την κούπα με τις υπερβάσεις τους μέσα στη σεζόν. Όπως είπε και ο Φλιώνης στο Gazzetta η φετινή ΑΕΚ μπορεί να το πάει μέχρι το τέλος.

Υπάρχουν τα vibes του 1968 του Καλλιμάρμαρου από την φωτογράφιση. Όλα είναι εκεί! Το μόνο που απομένει είναι να δείξει την ποιότητα και τον χαρακτήρα της στο γήπεδο.

Το μάτι των παικτών γυαλίζει, είδα μια σιγουριά στην προπόνηση. Βγάζει ένα πολύ ωραίο κλίμα η ΑΕΚ και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μάχη. Η Βασίλισσα φέτος είναι πιο προσηλωμένη στον στόχο σε σχέση με πέρυσι και ο Σάκοτα έχει περισσότερα όπλα στη φαρέτρα.

Μεγάλη προσοχή στα επιθετικά ριμπάουντ της Μάλαγα. Αν η ομάδα του Σάκοτα τα ελέγξει, τότε θα έχει καλές πιθανότητες να φτάσει στον τελικό. Οι μάχες στη ρακέτα θα κρίνουν πολλά και οι ψηλοί της ΑΕΚ θα έχουν αρκετή δουλειά.