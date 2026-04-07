Η Τότεναμ αρνήθηκε στον Κάνιε Γουέστ την παραχώρηση του γηπέδου της, εξαιτίας των αντισημιτικών του δηλώσεων!

Η Τότεναμ αρνήθηκε στον Κάνιε Γουέστ να χρησιμοποιήσει το γήπεδο της για τις συναυλίες του, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ στο παρελθόν.

Ο Κάνιε Γουέστ λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του Bully, του 12ου studio άλμπουμ του, στις 28 Μαρτίου, ανακοίνωσε αρκετές ημερομηνίες για τη διεθνή περιοδεία του. Με προγραμματισμένη στάση στην Αγγλία, ο Ye και η ομάδα του απευθύνθηκαν στη Τότεναμ για να διοργανώσουν μία σειρά από συναυλίες στο στάδιο της.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημόσιευμα της «Daily Mail» όμως, η διοίκηση των «σπιρουνιών» φέρεται να αρνήθηκε να παραχωρήσει στον 24 φορές βραβευμένο με Grammy το γήπεδό της, λόγω των ιστορικών δεσμών του συλλόγου με την εβραϊκή κοινότητα και των παλαιότερων αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ.

Μετά από την άρνηση του λονδρέζικου συλλόγου, ο Κάνιε ανακοινώθηκε ως ο βασικός τραγουδιστής του Wireless Festival, του μεγαλύτερου φεστιβάλ αστικής μουσικής του Ηνωμένου Βασιλείου, με την απόφαση αυτή όμως να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να αποσυρθούν δύο μεγάλοι χορηγοί της διοργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Pepsi ανακοίνωσε τη Κυριακή (05/04) ότι αποσύρει τη χορηγία της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του ράπερ στο σόου, και η Diageo, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Guinness, του Johnnie Walker και της Captain Morgan, ακολούθησε το ίδιο παράδειγμά της λίγες ώρες αργότερα.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε την επιλογή του φεστιβάλ «βαθιά ανησυχητική», δεδομένων των προηγούμενων «αντισημιτικών σχολίων και του εορτασμού του ναζισμού» του ράπερ, ενώ παράλληλα υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί του να απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.