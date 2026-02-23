Οι δηλώσεις του Ροντινέι για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν. Αποστολή στη Γερμανία Δημήτρης Τομαράς

Ο Ροντινέι εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με τη Λεβερκούζεν.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ χαφ των Πειραιωτών τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να απολαύσει ένα ματς για την καλύτερη διοργάνωση του κόσμου, το Champions League και να δώσει τα πάντα για την ανατροπή και την πρόκριση, μετά την ήττα με 2-0 στο Φάληρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ροντινέι:

Για τον κόσμο της ομάδας: «Πάντα θα είμαστε ευγνώμονες για τους οπαδούς μας. Ξέρουμε πώς και αύριο θα είναι στο πλευρό μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρεψουμε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό».

Για τις στατικές φάσεις: «Οι στατικές φάσεις είναι πολύ σημαντικές και μπορούν αν επιτευχθούν γκολ απ' αυτές. Φυσικά στόχος είναι να σκοράρουμε με κάθε τρόπο, Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας».

Για το αν υπάρχει πίστη μετά απ' αυτό που έγινε με τη Μακάμπι το 2024: «Εγώ και οι συμπαίκτες μου δεν στεκόμαστε στο παρελθόν. Ούτε στα ματς με τη Μακάμπι ούτε με Άστον Βίλα. Ανήκουν στο παρελθόν και ήταν άλλη διοργάνωση. Είμαστε παίκτες του Ολυμπιακού και φοράμε τη φανέλα του. Οταν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό για τον σύλλογο, θα εξαντλήσουμε τις πιθανότητες. Αν ήμουν οπαδός θα το θυμόμουν αυτό που έγινε με τη Μακάμπι, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε τότε θα ξαναγίνει. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν νιώθουν πίεση: «Το μόνο που έχουμε να σκεφτούμε είναι πως θ' ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή. Χάσαμε με τον κόσμο στο πλευρό μας στο πρώτο ματς. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε ξανά στο Champions League την καλύτερη διορτάνωση του κόσμου. Πρέπει να απολαύσουμε το ματς να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές. Δεν σκέφτομαι την πίεση. Να κάνουμε το καλύτερο, είναι ένα ματς του Champions League, που το ονειρευόμασταν από παιδιά».