Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας έπαθε... Χολμς και τραγούδησε «We won, we won Panathinaikos»
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε για την επικράτησή του απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Μετά την απονομή, οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια για τις απαραίτητες φωτογραφίες και ομιλίες μεταξύ των παικτών και του σταφ της ομάδας. Μάλιστα, στο πλαίσιο των εορτασμών ο Κώστας Σλούκας πήρε τη σκυτάλη και άρχισε να τραγουδάει ρυθμικά «we won, we won Panathinaikos» με τον χαρακτηριστικό τρόπο που κάνουν το εθιμοτυπικό οι γονείς του Ρισόν Χολμς μετά από κάθε νίκη του Παναθηναϊκού.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.