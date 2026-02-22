Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας έπαθε... Χολμς και τραγούδησε «We won, we won Panathinaikos»

Παναθηναϊκός: Ο Σλούκας έπαθε... Χολμς και τραγούδησε «We won, we won Panathinaikos»

Ευτυχία Οικονομίδου
panathinaikos_stolis_1

Ο Κώστας Σλούκας πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Ρισόν Χολμς και των γονιών του!

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε για την επικράτησή του απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά την απονομή, οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια για τις απαραίτητες φωτογραφίες και ομιλίες μεταξύ των παικτών και του σταφ της ομάδας. Μάλιστα, στο πλαίσιο των εορτασμών ο Κώστας Σλούκας πήρε τη σκυτάλη και άρχισε να τραγουδάει ρυθμικά «we won, we won Panathinaikos» με τον χαρακτηριστικό τρόπο που κάνουν το εθιμοτυπικό οι γονείς του Ρισόν Χολμς μετά από κάθε νίκη του Παναθηναϊκού.

Άταμαν
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

