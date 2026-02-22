Ο Εργκίν Άταμαν δεν έμεινε στην κατάκτηση του Κυπέλλου και... έδειξε άμεσα τους επόμενους στόχους της ομάδας έως το τέλος της σεζόν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του κερδίζοντας εύκολα στον μεγάλο τελικό τον Ολυμπιακό με 79-68.

Ο Εργκίν Άταμαν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα του με αποτέλεσμα να φτάσει σε αυτό το τρόπαιο.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Τούρκος τεχνικός μίλησε με τα καλύτερα λόγια στα αποδυτήρια και «έδειξε» τους αμέσως επόμενους στόχους των «πρασίνων» έως και το τέλος της σεζόν.

«Συγχαρητήρια. Σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά παρουσιάσατε ένα εξαιρετικό μπάσκετ. Παίξατε εξαιρετικό μπάσκετ ως ομάδα με ομαδικά πνεύμα. Όλοι βοήθησαν ο ένας τον άλλον, όλοι ήθελαν να νικήσουν. Συγχαρητήρια. Τώρα, με αυτήν τη δύναμη θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας προς τους επόμενους στόχους, τα επόμενα κύπελλα. Πάμε!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.

