Πήλιος: «Έδωσα το 110% για να βοηθήσω την ομάδα, έπαιζα με δεμένο πόδι»

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η ΑΕΚ μπορούσε κάτι καλύτερο στην Τούμπα, όμως τελικά έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Σταύρος Πήλιος έγινε αναγκαστική αλλαγή και στις δηλώσεις του στη NOVA τόνισε πως είχε κάποιες ενοχλήσεις μετά το ματς με τον Πανσερραϊκό και έπαιξε με δεμένο πόδι, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει το Δικέφαλο.

Επιπρόσθετα ο Έλληνας μπακ αναφέρθηκε στην απόκρουση πέναλτι του Θωμά Στρακόσα και τόνισε πως πρόκειται για μεγάλο τερματοφύλακα.

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου

«Και ο ΠΑΟΚ και εμείς θέλαμε τους τρεις βαθμούς. Όποια ομάδα κέρδιζε θα είχε το αβαντάζ για τη συνέχεια. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είχε κι ο ΠΑΟΚ. Είχε ο Γιόβιτς την ευκαιρία στο τέλος. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε μέχρι τέλος. Ρισκάραμε με κάποια πάσες στο κέντρο. το διορθώσαμε στη συνέχεια. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι γενικά».

Για τον Στρακόσα: «Με τον Θωμά είμαστε μία τετράδα, με τον Λάζαρο και τον Μάνταλο. Είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Τον ευχαριστώ για το πέναλτι που έπιασε».

Για τον τραυματισμό του: «Ειχα κάποιες ενοχλήσεις μετά τις Σέρρες. Έχασα κάποιες προπονήσεις. Ήθελα να παίξω. Τα έδωσα όλα. Ήμουν στο όριο, γι’ αυτό ζήτησα αλλαγή. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα. Έπαιζα με δεμένο πόδι. Έδωσα το 110%. Για το καλό της ομάδας, θα έπρεπε να μπει ο Πενράις».