Η Allwyn Arena είναι γεγονός: Ολοκληρώθηκε το rebranding του γηπέδου της ΑΕΚ

Σε νέα εποχή περνά επίσημα το γήπεδο της ΑΕΚ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετονομασίας και πλέον η ιστορική OPAP Arena φέρει το νέο της όνομα: Allwyn Arena.

Το rebranding του γηπέδου ολοκληρώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, μέσα σε μόλις 8 ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου τόσο για την Ένωση όσο και για τη στρατηγική συνεργασία με την Allwyn.

Η αλλαγή είναι πλέον εμφανής σε όλο το εξωτερικό του γηπέδου. Εκτός από τη φωτεινή επιγραφή στην πλατεία του Αετού, η οποία όπως σας είχαμε μεταφέρει ήταν από τις πρώτες αλλαγές που έλαβαν χώρα με την έναρξη των εργασιών, η νέα ονομασία έχει τοποθετηθεί και στις υπόλοιπες τρεις όψεις του γηπέδου, δίνοντας ενιαία και δυναμική ταυτότητα στο σύνολο της εγκατάστασης. Παράλληλα, αντικαταστάθηκαν όλα τα υλικά σήμανσης εντός και εκτός του γηπέδου, ολοκληρώνοντας πλήρως τη μετάβαση στη νέα ονομασία.

Η υιοθέτηση του brand Allwyn αποτελεί συνέχεια της διεθνούς εμπορικής ταυτότητας που υιοθέτησε ο ΟΠΑΠ από τις 19 Ιανουαρίου 2026, με την Allwyn να ενισχύει την παρουσία της σε ένα από τα πιο εμβληματικά αθλητικά venues της χώρας.

Πρεμιέρα με ντέρμπι κορυφής

Η Allwyn Arena θα ανοίξει τις πύλες της για πρώτη φορά με το απόλυτο ντέρμπι. Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00), η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος αγώνας με τη νέα ονομασία του γηπέδου.

Η εμπορική συμφωνία για την ονοματοδοσία του νέου γηπέδου της ΑΕΚ αποτέλεσε από την αρχή πρωτοποριακή χορηγική συνεργασία για τα ελληνικά δεδομένα και βρίσκεται πλέον στην 4η αγωνιστική σεζόν της, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και σταθερή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δύο μέρη.

Μια πρωτοποριακή χορηγική συμφωνία

Παράλληλα, το «Πάμε Στοίχημα» συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φανέλας της ΑΕΚ για 11η συνεχόμενη αγωνιστική σεζόν, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία και τη σύνδεση του brand με την ομάδα.

Η πλήρης εικόνα της αλλαγής αποτυπώνεται στο επίσημο βίντεο που δείχνει πώς η OPAP Arena μεταμορφώθηκε σε Allwyn Arena, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή για το γήπεδο και την ΑΕΚ:

