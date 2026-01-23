ΑΕΚ: Και εγένετο... Allwyn Arena

Δημήτρης Βέργος
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την αλλαγή του εμπορικού ονόματος του γηπέδου της ΑΕΚ σε «Allwyn Arena».

Η μεγαλειώδης νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, χάρη στο καρέ του Λούκα Γιόβιτς, ήταν το τελευταίο στη Νέα Φιλαδέλφεια επί... ημερών «OPAP Arena». Αμέσως μετά το παιχνίδι με το Τριφύλλι ξεκίνησε η διαδικασία για την αλλαγή του χορηγικού ονόματος του γηπέδου του Δικεφάλου.

Πλέον από «OPAP Arena» η ονομασία θα είναι Allwyn Arena, λόγω της αντίστοιχης αλλαγής που έγινε στην εταιρεία.

Η παλιά ταμπέλα είχε ήδη ξηλωθεί, λίγες ώρες μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, με τις εργασίες στην πρόσοψη του γηπέδου, μπροστά στην πλατεία Αετού να είναι στην τελική τους ευθεία.

