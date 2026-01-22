Σε μια κατάμεστη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις σε ματς-ορόσημο, με φόντο την πρόκριση και το ευρωπαϊκό του μέλλον. Τα πλάνα Λουτσέσκου – Πελεγκρίνι και η παράδοση.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις στην κατάμεστη Τούμπα (19:45- Cosmote Sport 3HD, live Gazzetta), σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια του φετινού ευρωπαϊκού του δρόμου.

Η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής του League Phase του UEFA Europa League έχει ξεκάθαρο διακύβευμα και για τους δύο: ο Δικέφαλος θέλει βαθμό ή βαθμούς για να «κλειδώσει» την παρουσία του στην επόμενη φάση, ενώ οι Ανδαλουσιάνοι ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη με στόχο να σφραγίσουν την είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τι παίζει και η Τούμπα είναι έτοιμη να γίνει ξανά σύμμαχος σε μια ευρωπαϊκή βραδιά με ξεκάθαρο στόχο. Πριν από τη σέντρα, οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στη 18η θέση της βαθμολογίας και οι «βερδιμπλάνκος» στην 4η, κάτι που από μόνο του δείχνει τη δυσκολία αλλά και τη σημασία της βραδιάς.

Tα δύο σενάρια για την ενδεκάδα

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ανησυχία που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ στο προηγούμενο παιχνίδι αποδείχθηκε πρόσκαιρη. Ο Γάλλος χαφ προπονήθηκε κανονικά και δηλώνει «παρών» για τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη. Ο μοναδικός πραγματικός πονοκέφαλος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ακούει στο όνομα Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ξεπέρασε την ίωση που τον κράτησε εκτός με τον ΟΦΗ και επέστρεψε στις προπονήσεις, ωστόσο όλα δείχνουν –όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο προπονητής του– ότι δύσκολα θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα και συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί από τον πάγκο.

Με τον Λούκα Ιβανούσετς τραυματία και τον Χρήστο Ζαφείρη εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ο Λουτσέσκου επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια πίσω από τον φορ. Η λύση του Μαντί Καμαρά ως «δεκάρι» είναι δοκιμασμένη, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς, ενώ στο τραπέζι παραμένει και το σενάριο του Δημήτρη Πέλκα σε αυτόν τον ρόλο, εφόσον διατηρηθεί το 4-2-3-1. Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό «κλειδωμένη», με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ στον άξονα, τους Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα και τον Γιακουμάκη στην κορυφή.

Απουσίες και σκέψεις για rotation στην Μπέτις

Στην απέναντι πλευρά, η Μπέτις έφτασε στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών, καρτών και υποχρεώσεων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Potencia, energia y precisión. Este gol de Diego Llorente lo tiene todo ⛽️⚡#MomentoRepsol pic.twitter.com/oleBjGJpoy — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 21, 2026

Τα ισπανικά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για rotation και για ευκαιρίες σε παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής, με τον τρίτο τερματοφύλακα Πάου Λόπεθ να διεκδικεί θέση βασικού.

Ο «γρίφος» εντοπίζεται κυρίως στη μεσαία γραμμή και στη μεσοεπιθετική τριάδα, όπου οι επιλογές είναι μετρημένες και η διαχείριση δυνάμεων κρίσιμη, ενόψει της μάχης για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Αήττητος στην Τούμπα κόντρα σε Ισπανούς ο ΠΑΟΚ

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην παράδοση της Τούμπας απέναντι σε ισπανικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος ως γηπεδούχος κόντρα σε συλλόγους από την Ιβηρική, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, από το ιστορικό 1-0 επί της Μπαρτσελόνα του Κρόιφ μέχρι το πρόσφατο 0-0 με τη Γρανάδα.

Dime que tienes frío sin decirme que tienes frío 🥶 pic.twitter.com/MEfxNE7cIg January 21, 2026

Ένα παρελθόν που ενισχύει την αυτοπεποίθηση, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Επίσης στην προϊστορία των ελληνοισπανικών μονομαχιών υπάρχουν δύο αναμετρήσεις με αντίπαλο τη Σεβίλλη, η μία μάλιστα κρίθηκε στα πέναλτι την σεζόν 1989-90, το συναρπαστικό 4-4 κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και η νίκη επί της Βιγιαρεάλ με 1-0, χάρη στο γκολ του Αντρέ Βιεϊρίνια

Αναλυτικά τα αποτελέσματα