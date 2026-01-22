Η Μπέτις θα έχει πολλές απουσίες στο ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά τρεις είναι πραγματικά οι πιο σημαντικές.

Η Μπέτις ήρθε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη με πολλές απουσίες, αλλά αυτό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου δεν παίζει ρόλο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στις 19.45 για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο 72χρονος πλέον πολύπειρος Χιλιανός τεχνικός Μανουέλ Πελεγκρίνι πήρε 23 παίκτες στην αποστολή, αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκοντι οκτώ ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων ορισμένοι πολύ σημαντικοί για το παιχνίδι της ομάδας της Σεβίλλης.

Η Μπέτις έχει δώσει 30 ματς έως τώρα στη La Liga, το Europa League και το Κύπελλο Ισπανίας.

Εχει 15 γκολ στο Copa del Rey, 11 στην Ευρώπη και 33 στη La Liga. Σύνολο 59 γκολ. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν έρθει τα 26... Οι παίκτες που έχουν σημειώσει σχεδόν τα μισά γκολ της Μπέτις θα λείπουν από την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό μπορεί να μην σημαίνει και πολλά για μία ομάδα με χρηματιστηρική αξία 220 εκατ. ευρώ. Ένα σύνολο που είναι στην έκτη θέση στο ισπανικό πρωτάθλημα με 8 νίκες, 8 ισοπαλίες και 4 ήττες και τέρματα 33-25.

Η Μπέτις, παράλληλα, είναι τέταρτη στο Europa League με 14 βαθμούς, 4 νίκες και 2 ισοπαλίες σε έξι ματς και τέρματα 11 υπέρ και 4 κατά. Πρόκειται επίσης για τη φιναλίστ του Conference League τον περασμένο Μάιο, όταν και ηττήθηκε στον τελικό από την Τσέλσι.

Στην Τούμπα θα βρεθούν παίκτες όπως ο Ιταλοαργεντινός χαφ Λο Σέλσο, ο Ισπανός μέσος Αλτιμίρα (20 εκατ. ευρώ αξία), ο Φορνάλς και ο τρομερός Μαροκινός εξτρέμ Ελζαζούλι, ο οποίος έπαιξε πάντως στον τελικό με τη Σενεγάλη και μπορεί να μην είναι βασικός. Φυσικά στα αστέρια της είναι και ο Βραζιλιάνος στόπερ Νάθαν. Από τις οκτώ απουσίες οι τρεις είναι εξαιρετικά σημαντικές, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν παίκτες που παίζουν αλλαγή, αλλά είναι σημαντικοί στο rotation. Ας δούμε αναλυτικά ποιοι είναι εκτός με τον ΠΑΟΚ.

Ίσκο: Έμπειρος και ποιοτικός μέσος. Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης στα 33 του φέτος δεν έχει παίξει, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. Έκανε, μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο εγχείρηση και μετράει δύο ματς στα 30 της Μπέτις. Οπότε οι πράσινοι της Σεβίλλης έμαθαν να ζουν χωρίς αυτόν.

Σοφιάν Άμραμπατ: Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Φιορεντίνα, στα 29 του χρόνια συνεχίζει την καριέρα του στη Μπέτις. Ο διεθνής Μαροκινός έχει 11 συμμετοχές σε 30 αγώνες και βοηθάει κυρίως στο rotation.

Έκτορ Μπεγερίν: Ο 30χρονος δεξιός μπακ, πρώην της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα, έχει 16 ματς από τα 30. Στα περισσότερα ματς έχει παόιξει αλλαγή.

Τζούνιορ Φίρπο: Ο 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ με καταγωγή από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχει επίσης 11 παιχνίδια στα 30 με 687 λεπτά συνολικά και βοηθάει κυρίως στο rotation.

Σεντρίκ Μπακαμπού: Ο 34χρονος Κονγκολέζος είναι γνωστός στους Έλληνες από την παρουσία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23. Είναι 34 ετών, συμμετείχε στο Κύπελλλο Εθνών Αφρικής με την πατρίδα του και σε 15 ματς έχει 2 γκολ. Παίζει κυρίως αλλαγή, αλλά είναι ποιοτικός φορ και απασχόλησε και τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους.

Ya estamos en el Toumba Stadium 🇬🇷🏟️ pic.twitter.com/pqFLddiAFU — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 21, 2026

Κούτσο Ερνάντες: Η πρώτη πραγματικά πολύ μεγάλη απουσία. Ο 26χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός σε 23 αγώνες έχει 10 γκολ και είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπέτις. Με τα δύο του Μπακαμπού φτάνουμε στα 12 από τα 59 γκολ που είναι εκτός μάχης...

Ροντρίγκο Ρικέλμε: Ο 25χρονος Ισπανός χαφ έχει παίξει στα 25 από τα 30 ματς της ομάδας του και μετράει 6 γκολ. Πολύ σημαντικός παίκτης για τον Πελεγκρίνι. Σύνολο 18 γκολ εκτός.

Άντονι: Ο διεθνής Βραζιλιάνος είναι γνωστό ότι έχει τρομερή ποιότητα. Αν του βγει το ματς, κάνει σμπαράλια κάθε άμυνα. Στα 25 του χρόνια έχει βρει ρόλο στη Μπέτις, ενώ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτυχε. Εχει 23 ματς και 8 γκολ έως τώρα. Σύνολο 26 γκολ της Μπέτις, δεν ήρθαν στην Τούμπα.

Στα ισπανικά ΜΜΕ, μάλιστα, αναφέρεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Η Ρεάλ Μπέτις αντιμετωπίζει την Πέμπτη ένα καθοριστικό παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες. Η ομάδα της Ανδαλουσίας φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης με στόχο τη νίκη που θα της επιτρέψει να εξασφαλίσει και μαθηματικά μια θέση στην πρώτη οκτάδα της League Phase του UEFA Europa League, κάτι που θα σημάνει απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και παράλληλα αποφυγή της ενδιάμεσης φάσης των playoffs.

Η αναμέτρηση διεξάγεται με σημαντικές απουσίες για τη Μπέτις. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ίσκο Αλάρκον, Έκτορ Μπεγερίν, Τζούνιορ Φίρπο, Κούτσο Ερνάντες και Σοφιάν Αμραμπάτ, καθώς όλοι έμειναν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών. Επιπλέον, ο Μπακαμπού θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας, καθώς πρέπει να εκτίσει ποινή λόγω συμπλήρωσης κίτρινων καρτών.

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν ούτε ο Άντονι, καθώς ο Βραζιλιάνος συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον προσαγωγό που τον ταλαιπώρησαν στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Βιγιαρεάλ, ούτε ο Ροντρίγο Ρικέλμε, αφού ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει υποστεί ελαφρύ εγγύς μυοτενοντώδη τραυματισμό στον αριστερό μακρό προσαγωγό».