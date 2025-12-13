Ο Κρις Σίλβα και ο Άντονις Αρμς βρίσκονται κανονικά στην 12άδα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (20:30).

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό σε ένα μεγάλο ματς στη SUNEL Arena (20:30) για την 10η αγωνιστική της Stoximan GBL.

Ο Τζιάν Κλαβέλ βρίσκεται στην 12άδα της Ένωσης και θα κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στην ομάδα του Άταμαν. Εκτός είναι οι Γκρεγκ Μπράουν και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Κανονικά στην 12άδα της Βασίλισσας βρίσκεται τόσο ο Κρις Σίλβα όσο και Άντονις Αρμς που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση τις τελευταίες ώρες.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Κατσίβελης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Kλαβέλ, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Iωάννου.