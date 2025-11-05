Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη του με 2-0 στην Ισλανδία νίκησε επίσης με 2-0 στις Σέρρες την Ακουρέιρι με πρωταγωνιστή τον Αρετή, πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο και θα παίξει με τη Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε την υποχρέωση και πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Domestic Champions path του Youth League.

Μετά τη νίκη με 2-0 στην Ισλανδία νίκησε με το ίδιο σκορ και στις Σέρρες την Ακουρέιρι και τώρα θα παίξει με τη Λέγκια Βαρσοβίας, η οποία απέκρουσε τη Φιορεντίνα (νίκη 4-1 στην Πολωνία και ήττα σήμερα 3-2 στην Ιταλία). Το πρώτο ματς θα γίνει στην Ελλάδα στις 26/11 και η ρεβάνς στη Βαρσοβία στις 10/12.

Η διάταξη του ΠΑΟΚ

Ο Πέτρος Τσιαπακίδης παρέταξε τον ΠΑΟΚ με 4-3-3. Ο Μπελέρης ήταν στο τέρμα, δεξί μπακ έπαιξε ο Τσιότας, αριστερά ήταν ο Ντούνγκα και στόπερ οι Κοσίδης, Απετιόνοκ. Στα χαφ ήταν οι Παπαδόπουλος, Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδης, δεξί εξτρέμ ο Τσιφούτης, αριστερά ξεκίνησε ο Μπαλντέ και φορ ήταν ο Γραβάνης.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος, ωστόσο, δεν βρήκε γκολ, ενώ οι τελικές ήταν 11-0!

Στο 6' σε γύρισμα του Τσιότα από δεξιά, η προβολή του Γραβάνη στη μικρή περιοχή έφυγε άουτ. Στο 27' ο Γραβάνης έκανε την προβολή, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό πριν καταλήξει στα δίχτυα και στη συνέχεια δόθηκε επιθετικό φάουλ του φορ του ΠΑΟΚ.

Στο 30' σε λάθος των Ισλανδών, ο Τουρσουνίδης έκλεψε κι έδωσε στον Μπαλντέ, αλλά το δεξί σουτ ήταν αδύναμο και μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Στο 32' σέντρα από αριστερά του Ντούνγκα, ο Τσιφούτης απέφυγε δύο παίκτες, όμως, το αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι μπλόκαρε ο Ίνγκολφσον. Στο 36' πάσα του Τουρσουνίδη στον Γραβάνη, αλλά το αριστερό σουτ του νεαρού φορ ήταν πολύ άστοχο.

Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο, ωστόσο, οι παίκτες ήταν επιπόλαιοι στην τελική προσπάθεια. Στο 47' φάουλ του Τσιφούτη, η κεφαλιά του Κοσίδη έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι και στο 57' πλασέ του Τσιότα δεξιά εντός περιοχής, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα. Στο 58' αριστερό σουτ του Μπαλντέ στο ύψος της μικρής περιοχής ήταν άστοχο και στο 61' ο Ντούνγκα έκανε επέλαση από αριστερά μπήκε στην περιοχή, αλλά στο δεξί πλασέ που επιχείρησε σημάδεψε τον γκολκίπερ. Στο 68' το δεξί διαγώνιο σουτ του Τσιότα πέρασε ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι του Ίνγκολφσον. Στο επόμενο λεπτό η Ακουρέιρι είχε την πρώτη της φάση. Από αριστερά ο Μέιρα έκανε το δεξί σουτ, ο Τσιότας έβαλε την κόντρα και η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 72' από πάσα του Μπαλντέ, το αριστερό πλασέ του Χατσίδη με το αριστερό μπλόκαρε ο τερματοφύλακας και στο 74' χάθηκε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Αρετής βρέθηκε τετ α τετ με τον Ίνγκολφσον από την πάσα του Χατσίδη, αλλά πλάσαρε πάνω στον Ισλανδό τερματοφύλακα! Σ' αυτό το σημείο οι τελικές ήταν 20-2. Στο 81' μία ακόμα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ όταν το δεξί σουτ του Τουρσουνίδη κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Δύο γκολ ο Αρετής

Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν σταμάτησε ν' αναζητεί το γκολ και στο 85' έγινε το 1-0. Ο Χατσίδης από αριστερά βρήκε τον Αρετή κι αυτός με δεξί πλασέ άνοιξε το σκορ.

Στο 89' από πάσα του Τσιότα, ο Αρετής έκανε το δεξί σουτ από το όριο της μεγάλης περιοχής κι έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το τελικό 2-0.

ΠΑΟΚ (Πέτρος Τσιαπακίδης): Μπελέρης, Τσιώτας, Κοσίδης, Απετιόνοκ, Ντούνγκα, Παπαδόπουλος (63' Γκιόκα), Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδης (86' Παπανικόπουλος), Τσιφούτης (63' Χατσίδης), Γραβάνης (72' Αρετής), Μπαλντέ.

Ακουρέιρι (Έγκιλ Ανγκάντισον): Ίνγκολφσον, Πέτουρσον (79' Γκβούμπιαρτσον), Βι. Σαέβαρσον, Έλερτσον, Θόρδαρσον (86' Μπίργκισον), Μέιρα, Κρίστινσον, Βα. Σαέβαρσον, Φινμπόγκασον (79' Σ. Γιόχανσον), Χιάρταρσον (60' Γκρέταρσον), Ρόμπερτσον (86' Ιβ. Γιόχανσον).

Η διαδικασία στο μονοπάτι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στη διαδρομή των εγχώριων πρωταθλητών (Domestic Champions Path), η οποία περιλαμβάνει τρεις γύρους νοκ άουτ με διπλές αναμετρήσεις, εντός κι εκτός έδρας. Λόγω της βαθμολογικής θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA, ο Δικέφαλος ξεκίνησε απευθείας από τον δεύτερο γύρο.

Σ' εξέλιξη βέβαια βρίσκεται η League Phase για τις ομάδες που συμμετέχουν στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται εκεί. Η φάση αυτή περιλαμβάνει έξι αγωνιστικές, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του Champions League. Από τη Domestic Path, προκρίνονται 10 ομάδες στη φάση των «32». Σε αυτές προστίθενται 22 ομάδες από τη League Phase, δηλαδή όσες καταλάβουν τις υψηλότερες θέσεις στη βαθμολογία. Στην κλήρωση για τον γύρο των «32», ισχύει η εξής κατανομή:

Οι ομάδες της League Phase που τερματίζουν στις θέσεις 1 έως 6, αντιμετωπίζουν τις ομάδες στις θέσεις 17 έως 22. Οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 7 έως 16, τίθενται αντιμέτωπες με τις 10 προκριθείσες από το Domestic Path. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-16 της League Phase.

Η διοργάνωση κορυφώνεται με το Final Four (ημιτελικοί και τελικός), το οποίο θα διεξαχθεί στη Νιόν, σε ουδέτερο γήπεδο. Τα ζευγάρια για τη φάση των «16», τους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς θα προκύψουν μέσω κλήρωσης.

Ο δρόμος για τον τελικό στη Νιόν

Κλήρωση για τη φάση των «32»: 12 Δεκεμβρίου, Νιόν

Αγώνες φάσης των «32»: 3-4 Φεβρουαρίου

Κλήρωση για τα νοκ άουτ (από τη φάση των 16 και μετά): 6 Φεβρουαρίου, Νιόν

Φάση των «16»: 24-25 Φεβρουαρίου

Προημιτελικά: 17-18 Μαρτίου

Ημιτελικά: 17 Απριλίου (Colovray Sports Centre, Νιόν)

Τελικός: 20 Απριλίου (Colovray Sports Centre, Νιόν)