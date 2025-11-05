Λουτσέσκου: «Να συνεχίσουμε στο δρόμο των συνεχόμενων νικών και επιτυχιών…»

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Γιουνκ Μπόις στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έδειξε να προβληματίζεται από την ιδιαίτερη συνθήκη των συνεχόμενων αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ την Γιουνγκ Μπόις και την Κυριακή (9/11) να παίξει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. «Θα είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, έχουμε την εμπειρία και ξέρουμε από τέτοιες καταστάσεις», τόνισε ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ.

Στο αρχικό σχόλιο του ο Ραζβάν Λουτσέσκου είπε:

«Η Γιουνγκ Μπόις είναι μια καλή ομάδα που προέρχεται από μια χώρα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα τα προβλήματα που μπορεί να έχει στη σεζόν. Έχουμε την εμπειρία και τη νοοτροπία τα τελευταία χρόνια παίζοντας Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα ξεχνώντας τι έχει προηγηθεί στα ματς του πρωταθλήματος. Πρέπει να αναλύσουμε τον αντίπαλο μας, να έχουμε τη δική μας ποδοσφαιρική νοοτροπία και να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο γήπεδο».

Για το αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα: «Τι περιμένετε να σας πω, το rotation, τις αλλαγές, την ενδεκάδα;. «Ξέρετε πως λειτουργούμε, θέλουμε να έχουμε την απαραίτητη φρεσκάδα. Δεν είναι εύκολο τρία ματς σε 7 μέρες. Θα είναι ένα ματς έντασης, με πολλές μάχες, θα χρειαστούμε φρεσκάδα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις καλύτερες επιλογές για να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Ιδανικά θέλουμε 18-19 «βασικών» ποδοσφαιριστών που θα δίνουν ισάξιες λύσεις. Αυτό το νούμερο σιγά-σιγά μεγαλώνει, έχουμε επιστροφές ποδοσφαιριστών, είναι παίκτες που θα μας δώσουν λύσεις, όπως ο Ζίβκοβιτς, ο Πέλκας, ο Λόβρεν».

Για το που δίνει ο ίδιος μεγαλύτερη βαρύτητα, το αυριανό ή της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Και στα δύο παιχνίδια…»!

Για το αν θα καθορίσουν τα ματς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, κάτι που συνέβη πέρσι: «Μόνο το αυριανό ματς έχει αξία για μένα και όχι τι θα συμβεί συνολικά στη διοργάνωση. Ασφαλώς και περιμένω μεγάλη ώθηση από τον κόσμο, όπως συμβαίνει πάντα στα ματς της Τούμπας. Θέλουμε μια δεύτερη νίκη στην Ευρώπη. Και ναι, θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο των συνεχόμενων επιτυχιών…».

Για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που ήρθαν το καλοκαίρι και το πόσο έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν: «Όλοι τους είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ρωτήστε, λοιπόν, τους ίδιους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία δουλειάς και αγώνων, δείχνουν να ανταποκρίνονται και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι στο χέρι τους όσο πιο σύντομα και όσο καλύτερα να γίνουν μέρος του γκρουπ. Σαν προπονητής είναι με ειλικρινή τρόπο να παίρνω τις αποφάσεις για εκείνους από παιχνίδι σε παιχνίδι»