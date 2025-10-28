Ο Ρισόν Χολμς θα μεταβεί στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί το πρόβλημα του τραυματισμού του.

Άτυχος για ακόμη μία φορά στάθηκε ο Ρισόν Χολμς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την έβδομη αγωνιστική της EuroLeague, παρότι μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό.

Kατά τη διάρκεια μιας φάσης στο δεύτερο δεκάλεπτο, προσπάθησε να στήσει σκριν στον Σλούκα που είχε την κατοχή, αλλά ο Ντιμπαρτολομέο έπεσε άθελά του πάνω στο πόδι του Αμερικανού, με αποτέλεσμα ο Χολμς να σωριαστεί στο παρκέ.

Ο ψηλός των «πράσινων» φάνηκε να πονά έντονα στο δεξί πόδι και αποχώρησε εκνευρισμένος, καθώς η ατυχία τον χτυπά ξανά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έμεινε αρχικά στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα, όμως στη συνέχεια σηκώθηκε και πήγε στον πάγκο, κουτσαίνοντας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, ο Χολμς τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και θα μεταβεί απ' ευθείας στο νοσοκομείο για εξετάσεις.