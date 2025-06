Nέο αμερικανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για αυξημένες πιθανότητες παραμονής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Πριν λίγο καιρό Σαμς Σαράνια έγραψε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ανοιχτά τα χαρτιά του για το μέλλον και δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είναι ανοιχτός στο αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα παίξει κάπου αλλού.

Στην συνέχεια ο δημοσιογράφος Sam Amick τόνισε πως η διοίκηση των Μπακς θα το... κάνει πολύ δύσκολο σε όποια ομάδα θέλει να μπει συνομιλίες για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσθέτοντας πως ο GM Tζον Χορστ θα προσπαθήσει να... ματώσει τις ομάδες μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του σταρ του Μιλγουόκι. Για να έρθει ο Νταγκ Σμιθ και να βάλει κι άλλη ομάδα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τον Σμιθ λοιπόν και την Τoronto Star, υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον μεταξύ του Greek Freak και των Ράπτορς, παρόλο που είναι αποτελεί πολύ δύσκολη δοκιμασία να επέλθει οριστική συμφωνία.Στο... παιχνίδι μπήκαν και οι Νικς στη συνέχεια.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Jake Fischer, το... momentum για την ανταλλαγή του Γιάννη έχει περιοριστεί σημαντικά. «Η κοινή πεποίθηση μεταξύ των insiders του ΝΒΑ είναι ότι θα παραμείνει στο μοναδικό franchise για το οποίο έχει αγωνιστεί ποτέ», αναφέρει. Δηλαδή στους Μπακς.

REPORT: The momentum for Giannis requesting a trade from the Bucks has “significantly stalled”, per @JakeLFischer



“The common belief amongst league insiders that he will remain with the only franchise he's ever played for.”



(h/t @RealGM) pic.twitter.com/njC0xw4Asj