Η ιστορία πίσω από τα τυχερά παπούτσια του Τούχελ (vids)

Ο Τόμας Τούχελ φόρεσε τα «τυχερά» του παπούτσια, όπως αποκάλυψε κι αυτό τον βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του φετινού Champions League.

Οπως όλοι οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους γούρια, έτσι και ο Τόμας Τούχελ.

Ο Γερμανός τεχνικός οδήγησε την Τσέλσι στην κατάκτηση του Champions League, για δεύτερη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Ωστόσο, όπως ο ίδιος αποκάλυψε ίσως αυτό το επίτευγμα να μην συνέβαινε αν δεν φορούσε τα τυχερά του παπούτσια.

Κατά την απονομή του τροπαίου οι παίκτες της Τσέλσι φιλούσαν τα πόδια του. Κάτι που προκάλεσε την απορία όλων. Ωστόσο, πίσω αυτό το σκηνικό κρύβεται μια ωραία ιστορία.

Οπως αποκάλυψε, όταν ήταν στην Παρί το αφεντικό των Γάλλων, Νάσερ Αλ-Κελάιφι του είχε κάνει δώρο ένα ακριβό ζευγάρι παπούτσια. Ο Τούχελ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν τα φορούσε συνέχεια εκτός από ένα βράδυ. Αυτό του τελικού του Champions League. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Παριζιάνοι να χάσουν την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά» από την Μπάγερν.

Ενα χρόνο μετά ο 47χρονος τεχνικός των Λονδρέζων φαίνεται πως πήρε το μάθημα του και στον τελικό με την Μάντσεστερ Σίτι, τα έβαλε ξανά στα πόδια του και στο τέλος πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

«Τα παπούτσια ήταν ένα δώρο από τον πρόεδρο της Παρί. Υποσχέθηκα στους δικούς μου ανθρώπους ότι στον φετινό τελικό του Champions League θα τα φορούσα. Το έκανα και όπως φάνηκε δούλεψε το γούρι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

